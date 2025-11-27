「不法侵害林智堅名譽權」律師秀判決書：二度打臉陳智菡說謊不打草稿

[Newtalk新聞] 民眾黨立法院黨團主任陳智菡指控新竹市前市長林智堅任內，通過新竹馬偕兒童醫院容積率，從250%暴增到450%，比京華城還還誇張，林智堅提告求償200萬元，台北地院20日判陳智菡敗訴。陳智菡則回應，判決完全悖離常理，「為司法致哀」。對此，律師黃帝穎今（27）日曬出判決書，打臉陳智菡說謊不打草稿。





黃帝穎發文提及，陳智菡被判敗訴後竟稱「打壓言論自由與人民對公眾議題提出合理質疑之權利」，批陳刻意閃避敗訴關鍵是不實指控，明顯混淆視聽，他強調「全球民主國家保障言論自由，但不容假訊息」。

「陳智菡不實指控被當庭抓包」，針對陳智菡說，對林智堅公共議題提出合理質疑，黃帝穎PO出判決書打臉陳智菡說謊不打草稿，判決書白紙黑字陳智菡「不爭執」自己曾說「林智堅曾在餐會中確實指稱，他有辦法能讓容積率從250升到450，他當時做出承諾。而當時有個支線開副本的訴訟，判決書上的確可以證實林智堅有做出這樣的承諾，這是經過法院認證的」。





黃帝穎直言，這根本不是陳智菡辯稱的合理質疑，而是不實指控林智堅的事實陳述，法庭上有錄影蒐證「鐵證如山」，陳智菡也只能不爭執曾講過這些不實指控，痛批陳對外辯稱合理質疑、言論自由是明顯混淆視聽、轉移焦點。





「判決書打臉陳智菡扭曲法院裁定，不法侵害林智堅名譽權」，黃帝穎指出，陳智菡誣稱法院認證林智堅承諾容積率，被法院翻出陳智菡所謂的「法院認證」，其實是北院裁定書，但詳查裁定全文，並沒有認證林智堅承諾容積率。





判決書直接打臉陳智菡「裁定亦未認定系爭言論指摘之原告確有承諾有辦法能夠讓容積率從250%升到450%等情，則系爭言論所稱上情「經過法院認證」乙節，與系爭刑事裁定認定之事實有間，是被告辯稱依系爭刑事裁定可認系爭言論為真實云云，尚非可採。」

