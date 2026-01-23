不法獲利4千萬！「第一代少年股神」涉炒作7檔上市股 蕭漢森1500萬交保

[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導

被稱為「第一代少年股神」的神祕大戶蕭氏兄弟，哥哥蕭漢森因為涉嫌自2021年間，透過弟弟蕭漢彬、姊姊蕭慧中等親友充當人頭帳戶，操縱包含燁興、亞諾法、大眾控、英利、圓剛、志信、映泰等7家上市公司股價，製造交易熱絡假象，藉此進出套利，初估不法獲利約4000萬元；檢調也於昨（22）日兵分9路搜索，並傳喚蕭氏兄弟等5人到案說明並移送北檢複訊，檢方也在23日凌晨依違反《證交法》諭知蕭漢森1500萬元交保，並限制住居、出境、出海。

台北地檢署。（圖／翻攝畫面）

此外，蕭漢森胞弟蕭漢彬、女兒蕭又綺各200萬交保，同案約談的蕭漢森姊姊蕭慧中、友人劉正翔則各以50萬交保。

蕭漢森與弟弟蕭漢彬有「第一代少年股神」之稱，且在1998年成立華碩證券發展業務，並透過投資與資產管理公司活躍於股市。

據了解，蕭漢森涉嫌自2021年期間，找來弟弟蕭漢彬、姊姊蕭慧中等人，以親友名義開設多個帳戶，操作燁興（2007）、亞諾法（4133）、大眾控（3701）、英利-KY（2239）、圓剛（2417）、志信（2611）、映泰（2399）等7家上市公司股票，透過拉抬墊高價量，製造交易活絡假象，吸引市場投資人跟進，待股價上揚後再伺機出脫，從中賺取價差，初估不法獲利約4000萬元。

北檢也於昨（23）日搜索蕭漢森住所及恩又博公司、華允公司等9處，其中1名人頭帳戶關係人初訊後請回，其餘5人陸續移送北檢複訊。

