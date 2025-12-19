不法獲利4.7億「鮑魚大亨」落跑！北市3副所長疑代簽遭拔官

（社會中心／綜合報導）「鮑魚大亨」鍾文智因炒作TDR股票，不法獲利約4億7千萬元，遭判處有期徒刑30年5月定讞，卻在防逃機制全面啟動前棄保潛逃。檢警追查發現，他疑似透過警界人脈「喬好」報到制度，由派出所內部人士協助偽造簽到紀錄，讓人雖未現身派出所，帳面上卻「準時報到」，如今除了鍾文智行蹤成謎，北市信義分局也爆出3名副所長涉案遭約談、拔官，警界內鬼風暴持續延燒。

檢調調查指出，鍾文智在限制出境、出海期間，依法每週須到信義分局福德街派出所報到3次，原本還加裝電子腳鐐監控，但在監控期滿、腳鐐拆除後，雖然仍有限制出境並需定期報到，他卻能「人沒來、簽名有」。檢調比對過去報到簿及相關影像，發現多次簽名筆跡與本人不符，有部分甚至疑似出自當時副所長之手，且報到時間與鍾文智實際行蹤互相矛盾，認為不可能是單純疏失。

廣告 廣告

昨（18）日，調查局兵分多路搜索福德派出所、三張犁派出所及多處住居所，約談前後任3名副所長與鍾文智帳房、司機等共十餘名官警與相關人士到案。北檢漏夜偵訊後，認定前福德派出所副所長、現任三張犁派出所副所長李俊良涉有圖利、財產來源不明與偽造文書等罪，向法院聲押禁見；現任福德派出所副所長古志銘、梁思強則被控涉犯圖利，分別以30萬元交保，並限制住居、出境與出海。

圖／古志銘在北檢步出偵查庭時，他的小兒子不滿媒體追拍，上前推擠、拍打記者手機。（翻攝 Threads）

然而，古志銘在北檢30萬元交保後步出偵查庭時，現場爆發激烈衝突，他的小兒子不滿媒體追拍，上前推擠、拍打記者手機，攝影器材重摔在地，燈具與零件毀損，場面一度失控。法警與在場員警急忙上前制止，古志銘則當場喝斥兒子、向記者連聲道歉。記者後續赴醫院驗傷，並前往派出所製作筆錄，對古男兒子提出妨害自由及毀損告訴，讓整起棄保潛逃案再添新筆。

有媒體指出，古志銘的背景不單純，其姊夫是台北市某分局的高階警官。警界近期也盛傳，明年1月恐將出現一波重大人事異動，如今他捲入疑協助鍾文智偽造文書、遭檢調搜索約談，相關動向在警界內部引發不少私下議論。

鍾文智因炒作TDR獲利、洗錢等罪遭重判，卻能在定讞前夕成功出逃，如今又扯出派出所內有人疑似長期護航代簽，讓外界質疑防逃制度形同虛設。檢調目前持續追查鍾文智下落，以及是否還有其他人牽涉其中。

更多引新聞報導

沒買票被攔爆衝突！台中男竟推站務員落軌 辯稱非蓄意

一次迎兩寶！謝京穎、張書偉結婚滿2週年宣布雙胞胎喜訊

