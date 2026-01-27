一不注意就多花上千元！華航即日起「3類行李」都漲價…各航區新價格一次看

中華航空調漲超額行李費用。圖／翻攝自FB／China Airlines 中華航空

隨著農曆新年即將到來，不少民眾都已安排連假出國旅遊的行程，除了出國與回程前務必詳細檢查行李箱裡的物品，以免違反當地機場規定，也需注意托運行李是否超重。中華航空公告，自2026年1月26日起開票調漲超額行李費，採計件制並依航區距離調整，第1至第5區每件上調約30至40美元不等；預購額外託運行李與超大尺寸行李費同步調升，且大型行李計價標準更嚴，旅客出國前務必留意行李重量與尺寸，以免增加支出。

華航最新超額行李費是多少？

中華航空1月23日發出最新公告指出，華航將對自2026年1月26日起的開票，調整超額行李費，超額行李費採計件制，各航區依距離不同，調漲金額也有所不同。

台灣往返第1區，由每件110美元（約3461元新台幣）調升至140美元（約4405元新台幣）：

日本、韓國、帛琉、關島、香港、中國、菲律賓、泰國、馬來西亞、新加坡、印尼、越南、柬埔寨

台灣往返第2區由150美元（約4719元新台幣）調升至170美元（約5349元新台幣）：

澳洲、紐西蘭、印度、不包含第1區的亞洲地區

台灣往返第3區，由180美元（約5663元新台幣）調升至200美元（約6293元新台幣）：

洛杉磯、安大略、舊金山、西雅圖、紐約、溫哥華、鳳凰城、夏威夷、阿姆斯特丹、法蘭克福、維也納、羅馬、倫敦、布拉格、中東

台灣往返第4區，由200美元（約6293元新台幣）調升至230美元（約7236元新台幣）：

不包含第3區的北美洲與歐洲地區、非洲

台灣往返第5區，由230美元（約7236元新台幣）調升至260美元（約8180元新台幣）：

緬甸、中南美洲

廣告 廣告

華航最新超額行李費用曝光。圖／翻攝自中華航空官網

預購額外託運、超大尺寸額外行李費怎麼算？

旅客也可於航班起飛前4小時購買額外託運行李費，調整後的新價格為：

台灣往返第1區：99美元（約3115元新台幣）調升至126美元（約3964元新台幣）

台灣往返第2區：135美元（約4248元新台幣）調升至153美元（約4814元新台幣）

台灣往返第3區：162美元（約5091元新台幣）調升至180美元（約5663元新台幣）

另外，超大尺寸行李的計價方式也有調整，尺寸介於158至203公分（62至80英吋）的行李，費用由原本的0.5件超額行李費改為1件；尺寸超過203公分（80英吋）的行李，則由1件超額行李費提高至2件；尺寸超過292公分（115英吋）的行李以2件超額行李費計算，且只限可裝載於班機貨艙的情況下才能受理託運。

華航預購額外託運行李、超大尺寸額外行李費也有調漲。圖／翻攝自中華航空官網



回到原文

更多鏡報報導

出國行李總最慢出來？恐是行李箱上「這東西」害的 交通部示警：別再用了

出國注意！「最容易觸發機場安檢警報」衣物清單曝光…不是違禁品也恐被攔

韓國旅遊新規定！大批遊客塞爆機場「開行李檢查」…竟是「這東西」成安檢地雷

國訓中心教練「手插女友喉嚨」害咳血 被害人身分曝...歌唱生涯毀