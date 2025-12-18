一不注意就被開罰6萬！家中大門「往這方向推」全都要拆…很多人都不知道

政府加強消防稽查，並規定住宅6樓以上必須進行公安申報。示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay

不少老公寓住宅大門常見「外推式防盜鐵門」，只是若裝錯方向，則可能會被開罰！一名網友近日就發文表示，家中鐵門因阻擋逃生路線，被要求依法拆除，為此傻眼直呼：「什麼新規定？」PO文曝光後頓時引發熱議，不少網友指出這並非新規定，而是長期存在的消防法規，只是近年因重大火災事故而加強稽查，若不合規定且未改善，恐遭6萬罰鍰。

一名網友日前在Threads上發文表示，由於家中大門的鐵門阻擋逃生道路，因此被要求將鐵門拆掉。原PO無奈表示，當初全新裝潢後，一家人還決定將屋外大門選做整套白色的鐵門，沒想到如今竟被告知不符合規定，因此也無奈直呼：「只好留紀念下來了，無言！」

PO文曝光後頓時引起熱議，不少網友說明，這並非「新規定」而是消防法規：「外推門這項其實一直有在，只是以前消防檢查大多是睜一隻眼閉一隻眼，但近年的城中城大火等等案例，法規檢查也變嚴格了，所以去年的大樓消防安檢開始嚴查外推門這一項，我們社區也公告拆光了，雖然還是有幾戶打死不拆的，那就罰單來了再寄去他們家嘍，不多，6萬起跳」、「不是新規定喔，是大家都沒有照著幹，往裡開就沒有這個問題了，往外開就是不行」、「其實現在的要拆換的麻煩，至少不會要命，就怕有災難逃生需求時外推門造成麻煩，那會要命的！」

大門開錯方向會罰款？怎麼知道有沒有開錯邊？

事實上，政府過去僅限住宅8樓以上須進行公安申報，但自2025年元旦起開始加強消防稽查，並將公安申報下修至6樓，申報項目包含直通樓梯、安全梯、避難層出入口、升降設備、避雷設備、緊急供電系統，未依規定申報者，將處6萬元以上、30萬元以下罰款並限期改善，還可能面臨連續處罰、限期停止使用、停止供水供電、強制拆除等處分。

許多老公寓大門都是「往外開」，結果擋住樓梯口或逃生路線，依照建築技術規則，只要大門開啟半徑與樓梯迴轉半徑相交，就會嚴重影響住戶逃生路線，因此判定為不合規。專家說明，只要推開家門後，會擋住樓梯、逃生通道，則都必須改變開門方向，並換成具有防火功能的大門才合乎法規。



