不洗比洗了還乾淨...！？ 烘手機實驗驚見「爆量細菌」

您到公廁洗完手會使用烘手機嗎？有英國實驗發現，烘手機吹出的細菌量可能比廁所空間還多，而且烘完手後測到的細菌量，竟然與洗手前差不多！國內醫師指出，之前在新冠疫情期間，許多醫療院所會停用烘手機，就是擔心有傳播疑慮；確實，用擦手紙比較安全。

「烘手機」細菌爆量！ 英國研究：烘完跟洗手前差不多

一名英國老師在廁所做實驗，想看看細菌的分布狀況，她拿了4個培養皿，分別採集烘手機出風口以及廁所空間的空氣，並在洗手前，還有洗完手並烘手後，觸摸培養皿。實驗結果發現，烘手機出風口檢測到的細菌量，目測比廁所空間還要多；洗手前和洗完手再使用烘手機後，細菌量竟然相當！

廣告 廣告

細菌採集實驗結果。圖／台視新聞製圖

烘手機恐加劇病菌空氣傳播 醫師建議「使用擦手紙」

長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，因為烘手機的風力比較大，可能會把微生物推出去，增加空氣傳播的風險。在新冠肺炎期間很多地方，比如醫療院所，都停止使用烘手機，擔心會增加空氣傳播的機會，建議用衛生紙把手擦乾，這也是最方便、最安全的方式。

雖然使用烘手機比擦手紙環保，但細菌量確實可能較多，如果到公廁使用烘手機，可以留意是否具備殺菌功能，避免洗完手後仍滿手細菌。

台北／陳酈亭、甘而棣 責任編輯／蔡尚晉

更多台視新聞網報導

實測！洗完手烘乾 烘手機比擦手紙生菌多5倍