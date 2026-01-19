不派人參選台北市長？民眾黨：藍白將協議「現任優先」

2026大選真的有「藍白合」的可能性？民眾黨主席黃國昌19日表示，國民黨與民眾黨若在2026年有共同理想、願景與目標，將簽署政黨協議，其中民眾黨第一條將提出「現任者優先」建議，若國民黨採納，包括基隆市長、台北市長、桃園市長都必須遵守此協議。這意味著民眾黨可能不會在台北市推出市長人選。

台灣民眾黨舉辦2026松信夥伴見面會。（圖／中天新聞）

民眾黨台北市黨部19日下午舉辦2026松信夥伴見面會，前主席柯文哲、主席黃國昌、秘書長周榆修均出席活動。會後媒體詢問民眾黨是否未規劃在台北市派市長人選時，黃國昌做出上述回應。

黃國昌指出，這會牽涉到與國民黨彼此之間的合作關係，等到藍白共同政見提出來以後，兩個政黨針對2026年如果有共同的理想、願景、目標，就會簽署政黨協議。他說明政黨協議的第一條，民眾黨會提出建議「現任者優先」，如果國民黨也採納這項建議，包括基隆市長、台北市長、桃園市長，就必須要遵守這協議。

2026選戰能否藍白合依然是關注焦點。（圖／中天新聞）

黃國昌強調，至於最後政黨協議的內容具體是什麼，要兩黨坐下來談，這不是任何個人可以決定的。目前民眾黨尚未確定台北市長人選，後續發展仍需觀察藍白兩黨協商結果。

