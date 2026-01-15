不派美軍改派傭兵 ? 川普擬動用私人軍事公司「接管」委內瑞拉石油

據多位知情人士透露，川普政府正考慮利用私人軍事承包商來保護委內瑞拉的石油與能源資產，而非直接部署美軍。 圖:翻攝自草木視頻

[Newtalk新聞] 據多位知情人士透露，川普政府正考慮利用私人軍事承包商來保護委內瑞拉的石油與能源資產，而非直接部署美軍。這一策略可能讓在當地有經驗且與美國政府關係密切的安保公司獲得巨大利益。

據美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，消息人士指出，川普雖未排除美軍駐紮委內瑞拉的可能性，但對長期駐軍持謹慎態度。美國曾在逮捕前總統尼古拉斯·馬杜洛後面臨潛在的安全與權力真空問題，美國政府需要向石油公司保證其在委內瑞拉的運營能夠安全持續數年，而非僅是幾個月。

廣告 廣告

重啟委內瑞拉石油生產對川普設想的「後馬杜洛時代」至關重要，但前提是建立明確的保護計畫，以防止敵對勢力對能源資產構成威脅。知情人士表示，目前相關討論仍處於早期階段，但已有多家私人保全公司開始積極參與相關規劃。

重啟委內瑞拉石油生產對川普設想的「後馬杜洛時代」至關重要，但前提是建立明確的保護計畫，以防止敵對勢力對能源資產構成威脅。 圖：翻攝自 @LPX2019 X 帳號

據悉，上週美國國防部已向承包商發出資訊徵詢書，詢問其是否有能力支持美國在委內瑞拉可能展開的軍事行動。承包商同時也在與國務院海外建築營運辦公室聯繫，表達在美軍駐委內瑞拉大使館重新開放時提供保全服務的意願。五角大廈對此不予置評。

部分知情人士指出，包括由美國特種部隊退伍軍人組成的「灰牛救援基金會」（Grey Bull Rescue Foundation）等組織，已開始在該地區運作數月，甚至參與過秘密營救反對派領導人瑪麗亞·科琳娜·馬查多的行動。灰牛創始人布萊恩·斯特恩表示，若外國投資回歸，他們可能會派遣前特種部隊人員保護投資者的生命與資產安全。

美國持續加大對俄羅斯與委內瑞拉石油運輸網絡的打擊力度。美軍近日在加勒比海再度出手，成功扣押第五艘涉嫌違反制裁的油輪，進一步升高美俄之間的緊張態勢。 圖:翻攝自X帳號@Globalsurv

然而，動用私人承包商也面臨爭議。過去二十年間，美國在海外行動中依賴承包商時，曾出現從平民傷亡到戰爭牟利等問題。消息人士透露，黑水公司前創始人、川普盟友埃里克·普林斯也可能參與相關行動，但對《CNN》表示「不予置評」。

川普政府在重新吸引大型石油公司進入委內瑞拉時，遭遇阻力。埃克森美孚執行長達倫·伍茲曾表明，委內瑞拉市場「不適合投資」，川普則表示傾向阻止該公司進入市場。分析人士認為，在馬杜洛殘餘勢力仍掌權、且安全風險高的情況下，石油公司將採取謹慎態度。

部分知情人士指出，包括由美國特種部隊退伍軍人組成的「灰牛救援基金會」（Grey Bull Rescue Foundation）等組織，已開始在該地區運作數月，甚至參與過秘密營救反對派領導人瑪麗亞·科琳娜·馬查多的行動。 圖：翻攝自X帳號@AlfidioValera

安全問題是主要考量。委內瑞拉境內存在民兵組織「集體」（colectivos）、哥倫比亞革命武裝力量（FARC）及民族解放軍（ELN）等武裝勢力，他們可能以美國石油基礎設施為攻擊目標。控制風險諮詢公司專家指出，雪佛龍目前是唯一在委內瑞拉積極開採的美國大型石油公司，而ELN在該地區影響力顯著。

美國國務院持續對委內瑞拉發布四級旅遊警告，提醒美國公民避免前往，原因包括非法拘留、酷刑、綁架、犯罪及醫療資源不足。專家認為，一旦引入美國石油公司及私人承包商，將可能觸動當地腐敗勢力，因此保護能源資產可能需要依賴私人保安力量。

此外，消息人士表示，美國的短期目標不只是奪取石油，而是防止非法石油流向俄羅斯、中國、伊朗及古巴等國家。私人承包商的角色將集中在保護石油基礎設施，而非維護國家安全或保護現任政府。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

美「第51州」換地方了? 比加拿大還快? 美議員為川普提併吞「這裡」法案……

伊朗屠殺已開始 美軍航母仍未到位! 專家 : 川普攻伊 有這「3選項」…..