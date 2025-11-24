不浪費的力量 學校、店家攜手把「惜食」推進社區

每天，我們身邊都有食物在悄悄被丟棄，這些看似微不足道的剩食，累積起來卻是一筆龐大的浪費。現在，有一群人正努力把這些「被忽略的資源」找回來：他們用平台媒合、用創意延長食物生命、也從教育扎根，把惜食變成日常習慣。今晚帶您一起到法式甜點店，也到新店的耕莘專校，看看一份資源是如何被珍惜、被重新賦予價值。