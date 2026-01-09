不涉密文件經核定公開不須逐段標示 國防部：參考美軍友盟制度

國軍施行新的機密資訊精準標示作法，將對應戰術網路與部隊覺知套件TAKE。資料圖為國軍投入宜蘭蘇澳救災復運用部隊覺知應用套件（TAK）建立救災共同圖像。陸軍司令部



國防部近期施行「機密資訊精準標示精進作法」，但公開民眾的文件卻逐段都標示［無］、顯示沒有機密等級，遭批評「擾民」，國防部今天（1/09）晚間宣布，國防部今(9)日表示，經研討後，對於經檢視確認，內容不涉及「國家機密」或「一般公務機密」，且經權責長官同意，提供不特定多數人可得知悉的資訊，將改為於文件頁首標示【本件屬公開資訊】，而無須逐段標示【無】。

國防部今天(9)晚間發布新聞稿表示，經蒐整各界回饋意見，充分研討後，對於經檢視確認，內容不涉及「國家機密」或「一般公務機密」，且經權責長官同意，提供不特定多數人可得知悉的資訊，將改為於文件頁首標示【本件屬公開資訊】，而無須逐段標示【無】。

國防部說明，「機密資訊精準標示精進作法」係參據美軍及國際友盟行之有年的制度，為落實機密保護及資料治理所推動的措施。新制實施有一定的摩擦成本，國防部將蒐整經驗與建議，逐步調整完善。

知情人士指出，事實上國軍這次施行新的機密資訊標示，確實跟美軍資訊格式接軌，包括未來建立的「台灣戰術網路」與普發到每一位官兵手上的戰術「部隊覺知套件」（TAK）裝置，就能明顯區分不同接密等級的人員，只能看到對應密等的資訊，高度機密的部分資訊也只限於核定接密層級更高的人員才能看到，符合美軍與北約等友盟國家的機密資訊處理規範。

