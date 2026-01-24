不滿丈夫外遇…南韓婦共謀女兒女婿 「砍斷尪生殖器」判關7年

南韓仁川地方法院昨（23）日針對一起家庭暴力傷害案進行宣判。一名58歲的婦人因不滿丈夫外遇，竟持利器狂砍丈夫數十次，甚至砍斷對方的生殖器，被法院依特殊重傷罪判處7年有期徒刑。

被告婦人持利器刺傷丈夫，並切斷其重要部位。（示意圖／Pixabay）

根據韓媒《朝鮮日報》，案發於2025年8月1日凌晨1時許，地點在仁川市江華郡一間咖啡廳，當時被害人在店內飲酒後睡著。被告婦人與其女婿潛入店內，女婿先以繩索和膠帶綑綁被害人使其無法反抗，隨後婦人持利器朝丈夫的臉部及手臂等部位刺擊約50次，並切斷其重要部位。

接獲報案的119救護隊趕抵現場後，將被害人送醫急救。被害人雖然傷勢嚴重，但沒有生命危險。調查顯示，婦人的女兒透過徵信社非法追蹤父親行蹤，協助母親掌握被害人動向。

被告婦人在審理過程中聲稱，她是因為丈夫外遇才會犯案，但否認有殺人意圖。

檢方原對婦人求刑15年有期徒刑、5年保護管束及配戴電子腳鐐10年；對婦人女婿則求刑7年及配戴電子腳鐐10年；對婦人女兒求處罰款300萬韓元。

法院最終認定婦人與其女婿的殺人未遂罪名不成立，僅就特殊重傷罪判決有罪。法官指，雖然強烈懷疑被告可能有殺害被害人的意圖，但檢方提出的證據無法證明被告犯案時預見被害人可能死亡的事實。

法院在量刑理由中指出，被告利用追蹤器掌握被害人行蹤，非法闖入犯案現場施以殘忍攻擊，犯案後也未進行任何救護措施，罪行極為惡劣。不過法官也考量婦人在確認丈夫與其他女性幽會的合照後才臨時起意犯案，加上被告已表達悔意，且與被害人達成和解、被害人不願追究刑責等情節，因此做出此判決。

另外，協助犯案的被告女婿遭判4年有期徒刑，被告女兒則因非法追蹤被害人位置被判罰金300萬韓元（約6.5萬元新台幣）。

