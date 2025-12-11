不滿上課睡覺被叫醒、懲處 替代役男痛毆長官「打到腦震盪」

中部中心/王俞斐、羅宇翔 台中報導

成功嶺替代役訓練班，一名替代役男，不滿上課打瞌睡被糾正，在教室內痛毆中隊長，時隔一個月，又因不滿副中隊長提及懲處，再次在走廊揮拳出手，把人打到腦震盪，2名長官向警方報案，台中地檢署近日偵查終結，依2項傷害罪嫌起訴。





王姓替代役男上專業訓練課時多次打瞌睡 被杜姓中隊長叫醒後不滿痛毆中隊長









成功嶺替代役訓練班，爆出脾氣火爆的替代役男，痛毆長官事件，事發在今年六月中旬，王姓替代役男，在替代役訓練班專訓教室，上專業訓練課時，多次打瞌睡，被杜姓中隊長叫醒後，心生不滿，竟然當場毆打中隊長，把對方的左側前胸壁、頸部和下巴都打傷。

王姓替代役男不滿另一名沈姓副中隊長告知他將執行懲處 將人打到輕微腦震盪









但脫序行徑，不只這樁，事隔一個月，王姓替代役男，不滿另一名沈姓副中隊長，告知他將執行違紀懲處，再度爆走失控，在營舍走廊動手打人，將副中隊長，打到挫傷，還造成輕微腦震盪，兩名長官事後不忍了，對他提告。





王姓替代役男坦承自己因為無法控制情緒失控打人 檢察官偵查終結將他起訴









王姓替代役男，在偵訊過程，坦承自己因為無法控制情緒，才會失控打人，他原本要服役一年到明年六月，不過已經在今年八月十五號，辦理傷病停役，後續得為衝動打長官行為，付出代價。





