不滿並排被開單 按長喇叭挑釁警方慘被多開1張罰單

社會中心／洪巧璇、黃啓豪 新北報導

挑釁員警害自己多吃一張罰單！新北市板橋有民眾並排違停，下車買飯，而被員警開單舉發，他氣不過就把車子開到警車後方，猛按長喇叭挑釁警方，結果就被員警多開了一張"按鳴喇叭不依規定"的罰單。

看到有民眾在巷弄違停，員警上前開單。員警vs.違停民眾：「要開單喔？開你違停而已啦好不好。我馬上就移走了很快。你這樣人家車沒辦法過啊。那你問那麼多也沒X用啊。」本來還想盧員警不要開單，但發現自己盧不過，男子瞬間翻臉。員警vs.違停民眾：「你都開單了對不對，啊我停一下。我剛就叫你離開了，我現場開完單就跟你說你現在馬上離開。我現在要離開了，你不用在那邊。你剛一開始跑進去幹嘛？不用跟我有的沒的啦，我朋友也很多啦。」男子簽了罰單，就認為車子可以繼續違停，還和警方吵了起來，自知理虧之後把車開走，本以為鬧劇就此結束，但還沒完。男子又把車開回來，在警車後面猛按喇叭挑釁，雙方再度爆發衝突。

員警vs.違停民眾：「你要開單就開沒有關係。按喇叭不依規定，我跟你講了。要開趕快開啦。你有要簽收嗎。簽什麼收。」目擊民眾：「他是有跟他（員警）講一句說，你現在幫我開這一張單，我兩小時我再離開。」火爆衝突就發生在新北市板橋區中山路一段的巷弄裡，蔡姓男子並排停車，警方接獲民眾報案後，來到現場開單，引發蔡姓男子不滿，蓄意將車輛行駛到巡邏車後方，多次長按喇叭挑釁。民視記者洪巧璇：「重回事發現場，當時駕駛就是把車輛停在這裡下車買飯，不過旁邊就是機車停車格，他停在這裡就等於是並排停車了，因此才會被員警開單。」









海山分局海山所長柯順雄：「蔡男長按喇叭數次意圖挑釁，員警掣單告發。」並排違規在先，還按長喇叭挑釁員警，挑戰公權力，除了原本的2400罰單，又多吃一張不依規定鳴按喇叭的300元罰單，氣是出了，但錢也飛了。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

