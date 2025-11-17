不滿中國承諾落空！宏都拉斯嘆「像宿醉」 2候選人喊話：重啟台灣邦交

國際中心／彭淇昀報導

宏都拉斯將於30日迎來總統大選，3名主要候選人各自積極拉抬聲勢，而「是否再次與台灣建立邦交」成了牽動選情的核心議題。現任總統卡斯楚（Xiomara Castro）政府於2023年與台灣斷交，改與北京建交，如今2位反對派候選人卻都公開表態，若勝選將重新與台灣合作，使兩岸路線成為政壇最尖銳的對立點。

此次選舉採「相對多數制」，由執政的自由重建黨（LIBRE）推出的蒙卡達（Rixi Moncada）、國家黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）及自由黨的納斯拉亞（Salvador Nasralla）三方競逐。但民調呈現高度分歧，根據《CID Gallup》9月數據顯示3人支持度僅在27%、26%、24%之間拉鋸；《TResearch》10月調查則顯示蒙卡達一枝獨秀、攀升至44%；另一家《Paradigma》的結果卻讓納斯拉亞領先，形成「各家一家贏」的混亂局勢，讓選情更添變數。

3名候選人的外交主張成為選民最易辨識的界線。蒙卡達主張維持卡斯楚政府的方向，認為應繼續強化與中國的合作；相對地，阿斯夫拉與納斯拉亞皆批評北京的投資承諾未實質兌現，並表態若入主總統府，將重新與台灣恢復正式關係。今年7、8月，2人更相繼宣示願重新檢視對中協議，強調台灣過去對宏都拉斯的經援與市場實際上更具效益。

宏都拉斯與台灣斷交後，北京迅速增加在當地的存在，承諾投入近3億美元協助教育建設，並取得多項電信與能源相關標案。然而宏國對中國的出口卻成長有限，原本期待的自由貿易協定也毫無進度，引發國內輿論失望。部分媒體甚至形容與北京交往後的落差「像宿醉般清醒後才發現現實不如預期」。

其中受到最大衝擊的是宏都拉斯的主力外銷產業——白蝦。與台灣關係中斷前，宏國對台白蝦出口佔整體四成，年產值一度突破 1 億美元；但2023至2024年間出口量重挫近70%，超過60家業者倒閉，約1.4萬人失去工作。經貿衝擊迅速反映在選民心中，也使外交路線成為本次大選最具殺傷力的議題之一。

