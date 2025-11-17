不滿中國承諾落空！宏都拉斯嘆「像宿醉」 2候選人喊話：重啟台灣邦交
國際中心／彭淇昀報導
宏都拉斯將於30日迎來總統大選，3名主要候選人各自積極拉抬聲勢，而「是否再次與台灣建立邦交」成了牽動選情的核心議題。現任總統卡斯楚（Xiomara Castro）政府於2023年與台灣斷交，改與北京建交，如今2位反對派候選人卻都公開表態，若勝選將重新與台灣合作，使兩岸路線成為政壇最尖銳的對立點。
此次選舉採「相對多數制」，由執政的自由重建黨（LIBRE）推出的蒙卡達（Rixi Moncada）、國家黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）及自由黨的納斯拉亞（Salvador Nasralla）三方競逐。但民調呈現高度分歧，根據《CID Gallup》9月數據顯示3人支持度僅在27%、26%、24%之間拉鋸；《TResearch》10月調查則顯示蒙卡達一枝獨秀、攀升至44%；另一家《Paradigma》的結果卻讓納斯拉亞領先，形成「各家一家贏」的混亂局勢，讓選情更添變數。
3名候選人的外交主張成為選民最易辨識的界線。蒙卡達主張維持卡斯楚政府的方向，認為應繼續強化與中國的合作；相對地，阿斯夫拉與納斯拉亞皆批評北京的投資承諾未實質兌現，並表態若入主總統府，將重新與台灣恢復正式關係。今年7、8月，2人更相繼宣示願重新檢視對中協議，強調台灣過去對宏都拉斯的經援與市場實際上更具效益。
宏都拉斯與台灣斷交後，北京迅速增加在當地的存在，承諾投入近3億美元協助教育建設，並取得多項電信與能源相關標案。然而宏國對中國的出口卻成長有限，原本期待的自由貿易協定也毫無進度，引發國內輿論失望。部分媒體甚至形容與北京交往後的落差「像宿醉般清醒後才發現現實不如預期」。
其中受到最大衝擊的是宏都拉斯的主力外銷產業——白蝦。與台灣關係中斷前，宏國對台白蝦出口佔整體四成，年產值一度突破 1 億美元；但2023至2024年間出口量重挫近70%，超過60家業者倒閉，約1.4萬人失去工作。經貿衝擊迅速反映在選民心中，也使外交路線成為本次大選最具殺傷力的議題之一。
更多三立新聞網報導
館長控前員工恐嚇討錢！怒轟月領45萬卻不做事 借100萬被拒才爆料
2026新北選戰「最看好誰當選？」最新網路投票結果曝光
遭前員工反咬、索討2000萬！館長崩潰嘆：「做人講義氣」成我的缺點
日本野熊又出沒！闖入賣場顧客、員工急疏散 店內逗留2小時遭射殺
其他人也在看
高市早苗講完「台灣有事」論後民調血崩 郭正亮：她會撐不住
日本首相高市早苗日前在國會稱「台灣有事」可能構成「存立危機事態」，暗示自衛隊可介入台海，引發軒然大波。大陸13日召見日本駐陸大使強烈抗議後，高市早苗民調急速下滑。前立委郭正亮16日表示，日本是不禁打，高市早苗講了這些話後，大陸做了一些動作，民調馬上重挫，他認為高市早苗會撐不住。中天新聞網 ・ 4 小時前
「中共會想辦法讓高市早苗下台！」明居正曝一舉動惹怒中方：美日大機率達共識
日本首相高市早苗日前表示，若中國對台動用武力攻擊，日本政府將可能認定為「存立危機事態」，授權自衛隊行使集體自衛權，此舉引發國際熱議。對此，台大政治系名譽教授明居正在風傳媒節目《下班瀚你聊》表示，美國總統川普和高市早苗很大機率談過台灣問題，並達成共識。此事件毫無疑問會對中日關係留下陰影，且中共一定會想辦法從日本內部的政局拉高市下台。 明居正指出，當時高市早苗......風傳媒 ・ 18 小時前
2026誰當新北市長最看好？ 近6萬人網路投票結果驚人
朝野各黨積極備戰2026新北市長選舉。入口網站「Yahoo奇摩」10日起至14日針對「2026新北市長選戰，你最看好誰當選？」進行網路投票，46%的網友最看好國民黨台北市副市長李四川當選新北市長。中天新聞網 ・ 1 天前
高市早苗稱「台灣有事」拒撤回 民調不降反升 黃暐瀚分析：薛劍嗆斬首反讓日本人更挺首相
日本首相高市早苗稱「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」遭中國薛劍嗆斬首後，仍然拒撤回言論，日本共同社最新民調顯示支持度反飆69.9%創新高。黃暐瀚分析48.8%日本人挺台灣有事發言，薛劍言論反成助攻，美駐日大使連發兩文力挺。黃暐瀚籲：越激情越要冷靜，力量來自內斂，台日友好但不要過激。風向台灣 ・ 6 小時前
許願沈伯洋出戰台北市長 謝寒冰：發雞排、宣布當天下跪直播
2026地方大選腳步逼近，各地縣長候選人也備受關注，其中民進黨要派誰挑戰首都市長蔣萬安也充滿話題。聯電創辦人曹興誠建議總統兼民進黨主席賴清德，徵召民進黨立委沈伯洋參選台北市長。對此，資深媒體人謝寒冰狠酸，「完全支持曹興誠建議」，並表示如果沈伯洋選台北市長，他發100份雞排，甚至在宣布提名當天，他會跪著開直播。中天新聞網 ・ 8 小時前
投書：我是高二自學生 我反對韓國瑜附和中共的行徑
張瑞捷／暖暖蛇青少年共學團學生與閱讀課助教、高中二年級自學生鏡報 ・ 10 小時前
獨家／高嘉瑜真的要來了？傳拍板代表綠營參選港湖議員 黨內人士曝真相
即時中心／潘柏廷報導民進黨前立委高嘉瑜，先前表態2026年地方選舉「原則上應該會選」，讓外界好奇是否會披綠袍參選南港內湖議員，甚至是地方縣市首長；不過，現傳出高嘉瑜已被拍板定案會代表綠營角逐港湖議員。對此，黨內人士也向《民視》透露真相，相關內容也曝光了！民視 ・ 1 天前
洪秀柱嗆高市早苗「關你什麼事」！綠喊「難理解」：要舉家搬去中國？
日本內閣總理大臣高市早苗的挺台言論，引起中國不滿，更預告在黃海實彈射擊。前國民黨主席洪秀柱卻稱「台海關你日本人什麼事？」更附和中國稱「任何外部勢力妄想挾持台灣、挑戰中國核心利益，結果只有一個——必然失敗」。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（17）日表示，中國的戰狼姿態才是亞太地區最大的危害因子，而他也難以理解洪秀柱的心態，其身家安全有賴台灣的國防才能維護，難不成要舉家搬去中國？三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
傳林佳龍將轉戰桃園市長？ 71歲張善政引「雷根名言」回應
[Newtalk新聞] 距離明年地方選舉仍有一年時間，不過各黨都正磨刀霍霍為、備戰明年選舉。桃園市長張善政今（17）日被市議員林政賢問到市長是否「只做一任」，他強調，自己從來沒說過只會做一任，更表示只要市民支持，「當然會爭取連任」。至於外傳外交部長林佳龍可能空降桃園參戰一事，張善政引用前美國總統雷根的話，展現「71歲理工男」的自信。 國民黨桃園市議員林政賢質詢時表示，民進黨立委莊瑞雄曾說，面對 2026，台北和桃園可說是重中之重，民進黨不可能派「小咖」參戰，不然無法帶動選情。然而，他認為，目前外界傳言的總統府副秘書長何志偉、不分區立委王義川「兩人都太小咖」了。除此之外，還傳出民進黨「正國會」掌門人林佳龍要來桃園參選，他比較張善政與林佳龍在學經歷上打成平手或小勝，唯有年紀，張善政 71 歲、林佳龍 61 歲，他也問張善政「若是林佳龍代表民進黨，市長怎麼看」？ 對此，張善政沒有正面回應林佳龍參選問題，但是對於被認為年紀較大的說法，他引用美國前總統雷根競選連任時的話「不會因我的對手年紀輕、沒有經驗而來攻擊他」，自認在年紀上應該算是勝出。至於有沒有信心連任成功，張善政強調「有信心」。查看原文更新頭殼 ・ 2 小時前
鄭麗文祭拜吳石惹議！明居正勸三黨政治人物：多讀中國近代史，尤其是「這段歷史」
國民黨主席鄭麗文本月8日出席白色恐怖受難者秋祭活動，活動追思對象包含共諜吳石，引發輿論譁然。對此，台大政治系名譽教授明居正在風傳媒節目《下班瀚你聊》直言，寧願相信鄭麗文是一時糊塗，鄭麗文作為黨的領導階層怎能未經思考、背調，就傻傻前去參與。 明居正認為，就算吳石並非主角，但鄭麗文前去便等於表達立場。政治人物無論出席什麼場合都應再三考慮，且注意背景或主辦單位，......風傳媒 ・ 18 小時前
中國當局接力罵日本！2細節曝已做反制準備
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗近日發表「台灣有事」恐構成日本存亡危機事態的言論，引爆中國強烈不滿，外交部及駐外使館、國防部、國台辦及官媒連日抨擊。中國《央視》旗下自媒體「玉淵譚天」分析中國...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
2026綠夢幻人選是他！周玉蔻預言：不會贏
[NOWnews今日新聞]民進黨2026將派誰出戰台北市長，成為外界關注焦點，日前壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農已表態爭取提名，近日更有黨內選戰幕僚透露，綠營在北市「最夢幻人選」其實是前副總統陳建仁；另外，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
泰國柬埔寨情勢升溫 領務局發布泰邊境4府橙色旅遊警示
泰國和柬埔寨邊境情勢升溫，泰國總理阿努廷宣布暫停執行停火協議。外交部領事事務局更新泰國旅遊警示為「黃色注意」，另針對泰國烏汶府、四色菊府、素輦府以及武里南府等邊境四府發布「橙色避免前往」警示；若因故仍須前往，請於出國前至領務局「旅外國人動態登錄」網頁完成出國登錄。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 小時前
陸反制日本：黃海實彈軍演、留學預警、巡航釣魚台 日盼元首級對話
中日緊張情勢陡升，大陸今（17日）起至19日在黃海舉行實彈軍演，《解放軍報》警告日方若以武力介入台海，日本全國都有淪為戰場的風險；另方面，大陸4艘海警船昨早駛入釣魚台領海內維權巡航；此外，大陸發布旅遊警示，呼籲民眾「近期避免前往日本」之後，教育部昨發布留學預警，建議謹慎規畫赴日留學。至於日本方面，《共同社》報導日方希望雙方展開元首級對話。中天新聞網 ・ 8 小時前
高市早苗「台灣有事論」惹禍！前駐紐西蘭代表：日本經濟恐付出慘痛代價
日本首相高市早苗7日在眾議院接受質詢時提到，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，例如以戰艦進行海上封鎖，就有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」。由於前日相安倍晉三在2021年12月1日提出「台灣有事即日本有事，也就是日美同盟有事...CTWANT ・ 8 小時前
陳玉珍拚金門縣長竟認「中國示範區」 林楚茵開酸：是拚做中共代理人？
表態將投入2026年金門縣長選舉的藍委陳玉珍，昨日出席於中國福建舉辦的海峽兩岸茶業博覽會，她受訪時提到，中國先前提出兩岸融合示範區、廈金同城等，這對金門的幫助很大，且金門地理位置特殊，發展與中國脫不了關係，因此一定要和中國多多往來，這也將成為她參選金門縣長的政策中心。對此，綠委林楚茵今（17日）批評，陳玉珍到底是要選金門縣長，還是拚做中共代理人？現在是拿離島來表忠嗎？三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
「台灣有事」發言讓中日關係急凍！高市早苗政府急滅火，外務省亞洲局長今銜命訪中
日本首相高市早苗一場關於「台灣有事」的國會答辯，迅速點燃中日之間新一輪的外交烽火，中國駐大阪總領事薛劍的「斬首」威脅，更讓北京的「戰狼外交」再度復活。正當中國逐步升高對日本的文攻武嚇之際，日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰今（17）日銜命前往北京，試圖為這匹脫韁的野馬重新套上缰繩、重新校準日中關係座標。 這場外交風暴的起點，是高市早苗7日在眾議院預算......風傳媒 ・ 5 小時前
延續朱時期制度 藍議員青年加權「最高100%」
2026地方大選即將開跑，有志參選議員者，皆已「提前卡位」。而國民黨主席鄭麗文上任之後，是否將改變過去的提名策略？如今，新任的組發會主委李哲華也透露，「青年加權」部分，可能延續朱立倫時期的制度，也就是直轄市的新人，民調結果，最高可以「加權百分之百」。TVBS新聞網 ・ 22 小時前
中國籲「暫勿前往日本」！矢板明夫喊話台人多赴日遊玩：供抗中施壓底氣
中國近日因高市早苗首相堅定表明「台灣有事可能構成日本存亡危機」而惱怒，中國外交部領事司14日突宣布，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，引起熱議。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，台灣人可以多到日本旅遊，為日本「提供抵抗中國施壓的底氣」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
馬批高市早苗攪動台海 王定宇:中共馬前卒沒資格代表台灣人
政治中心／林靜、鍾能銘 台北報導日本首相高市早苗，近來發表"台灣有事"言論引發中國不滿，中國國台辦主任宋濤怒嗆日本"膽敢介入台海、必將迎頭痛擊"，但不只中方，國民黨前後任主席洪秀柱、馬英九也相繼發文附和，馬英九更批高市"躁進"言行、攪動台海情勢，讓王定宇怒批"竟然有個甘願當中共喉舌馬前卒的前總統"。統派人士：「高市早苗胡言亂語非常可惡，干涉我國內政，我應該要好好地教訓他們。」高舉"統一義勇軍"旗幟、統派人士衝到日台交流協會前、怒丟雞蛋殼抗議。全因為日本首相高市早苗，日前提到"台灣有事，可構成日本行使集體自衛權"的言論，引發中國不滿，國台辦主任宋濤怒嗆日方、干涉內政。中國國台辦主任宋濤（11.14）：「高市早苗就涉台問題，公然發出挑釁的言論，我們是絕不容忍，如果日本當局敢於介入，膽敢介入台海事務，我們必將迎頭痛擊，徹底粉碎他們。」馬批高市早苗攪動台海 王定宇:中共馬前卒沒資格代表台灣人（圖／民視新聞）宋濤企圖把台灣問題內政化，國民黨前主席洪秀柱，卻跟著發文怒批"台海的事，關妳日本人什麼事？；前總統馬英九更轟，高市的躁進言行，是錯誤引用集體自衛權、攪動臺海情勢讓他深感憂心，還說兩岸問題不能假手外國介入，必須由兩岸中國人自己談。前總統蔡英文赴歐演講（圖／民視新聞）立委（民）王定宇：「中國國民黨已經出了，會去追思頭號匪諜的黨主席，現在又了出一個，甘願擔任中共喉舌馬前卒的前主席，站在北京的坐標處理事情，不是站在台灣人民的利益看待事情，馬英九你沒有資格，代表台灣人民說話。」立委（民）陳冠廷：「馬前總統是台灣，中華民國的前總統，不要以北京的視角來去評論，必須要以台灣利益作為優先的考量。」高市早苗聲援台灣讓中國跳腳，馬英九卻敵我不分，讓不少網友感嘆，一樣是前總統，蔡英文赴歐發表演說、將台灣帶向世界，馬英九卻不斷向中國靠攏，還譴責民主盟友，哪條路線對台灣有利？外界自有公斷。原文出處：馬批高市早苗攪動台海 王定宇：中共馬前卒沒資格代表台灣人 更多民視新聞報導中共喊話「別去日本」失效！民眾湧上海機場飛大阪與中國同調！馬英九批高市「躁進」 綠委嗆：馬前卒無權代表台灣馬英九、洪秀柱齊聲批高市早苗！周軒：絕非巧合民視影音 ・ 1 天前