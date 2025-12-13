不滿中央取消自動搬遷獎勵 桃園航空城地方促進會17日赴立院陳情

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園航空城開發案近日發生機場園區51戶拆遷戶「自動搬遷獎勵」將取消的爭議，桃園航空城地方促進會12日晚間在平鎮區晶麒莊園召開會員大會時，決議17日將由立委涂權吉、牛煦庭與大園區議員徐其萬、游吾和等人陪同，前往立法院，針對中央政府未能做到「先建後拆」的承諾、粗爆對待拆遷戶等爭議，進行陳情。

桃園航空城開發案繼之前已發生拆遷戶辦不到足夠額度貸款等爭議，近日再因中央政府負責的機場園區(蛋黃區)拆遷安置工作，卻取消51戶拆遷戶自動搬遷獎勵，引起拆遷戶不滿，桃園航空城地方促進會召開會員大會時，桃園市長張善政到場指出，桃園市府負責的園區外(蛋白區)拆遷戶仍享有自動搬遷獎勵，中央不該與地方「一國兩制」。

會員大會決議17日前往立法院陳情，促進會理事長陳錫達表示，行政院航空城專案小組、交通部負責的蛋黃區未如期交屋，近日卻告知51戶遷拆戶「8月底自動搬遷期限到，未搬走、沒完成搬遷點交者，將取消按拆遷補償費計算的15%自動搬遷獎勵」，引起拆遷戶恐慌。

桃市府負責的蛋白區，自動搬遷獎勵期限原規定也是到8月底，考量安置住宅未如期交屋，同意拆遷戶切結後，接到交屋通知於3個月內完成搬遷，仍能領15%獎勵，陳錫達說，交通部原來傾向與桃市府相同作法，但近日拆遷戶收到公文內容卻是取消自動搬遷獎勵，而理由就是「沒有在期限內完成搬遷」，將前往立法院爭取搬遷戶應有的權益。

