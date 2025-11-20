不滿中央爭錢 地方促事權也要分清楚

行政院會20日討論院版《財劃法》，桃園市副市長王明鉅直指最大的問題仍是沒有試算，地方增減多少至今不敢明講。（蔡依珍攝）

行政院20日通過院版《財劃法》修正案，藍營縣市批判聲不歇，指政院未公布試算、打模糊仗，院版忽視地方政府的財政努力，懲罰對國家經濟貢獻高的縣市，直批思維「老調重彈」只想掌控地方政府。綠營縣市則力挺政院版，認為比國民黨版更公平，呼籲立院盡速通過，「勿因政黨偏見踐踏南部民眾」。

昨天上午行政院會，4位藍營副市長都當場異議，不滿上午才看到條文。桃園市副市長王明鉅嚴詞批判中央「打模糊仗」，毫無正當性。王明鉅也糾正中央「工業營業額已計入營所稅」的說法，強調許多公司設籍台北、新竹，僅工廠在桃園，導致營業額稅收分不到桃園，要求中央公開試算數據，讓地方政府清楚知道能分配額，而非一句「大家都會比以前多」敷衍了事。

台北市副市長李四川提醒，應利用這次機會讓地方自治項目回歸地方處理，中央、地方除了爭錢，「權」也應畫分清楚，像捷運計畫補助被砍要再報給中央，無形中浪費掉物價調整，效率也差。新北市副市長劉和然說，各縣市始終看不到完整資料，非常不尊重，絕不接受資訊不完整、程序不透明地匆促定案。

苗栗、連江等不少縣市政府也紛紛表達中央未公布各縣市完整試算資料，致地方無法掌握實際增減與指標影響，更無從判斷分配合理性。新竹縣市府也反對政院版，指中央統籌款金額縮減，劃歸地方營業稅，卻由100％減少為85％、貨物稅由10％降為0％，在分配指標更將營利事業營業額指標權重從現行新制30％下修為8％。未考量流動人口，抹殺新竹縣對於科技產業及工商經濟發展的努力。

南高屏澎等綠營縣市則力挺政院版，希望盡快討論通過；澎縣府指不管立院版或政院版，對自有財源比較少的澎湖縣都有利。

縣市長紛表看法，台北市長蔣萬安要求中央須提供具體數字，才能有後續討論基礎；台中市長盧秀燕說，盼兩院以民為念，協商成功；桃園市長張善政說，籲政院虛心接受各縣市意見，讓多年未修法的財劃法精益求精；台南市長黃偉哲盼勿因政黨偏見踐踏南部民眾；高雄市長陳其邁酸諷國民黨與藍委柯志恩，「不要一錯再錯，連三錯」。