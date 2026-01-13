不滿京華城案害彭妻喪命！他做「濺血圖」恐嚇司法官 一審緩刑、繳公庫10萬

「迷因台式民主」板主戴瑞甯合成「濺血圖」恐嚇京華城案承辦司法官，獲判緩刑2年，他出庭聆判。白廷奕攝



臉書社團「迷因台式民主」版主戴瑞甯，認為台北地檢署偵辦京華城案害前台北市副市長彭振聲的妻子喪命，將經手該案的司法官姓名、照片合成「濺血圖」恐嚇，前護理師林惠珠則在照片上標註「命債命還」轉傳。台北地院今（1/13）日依《個人資料保護法》判處戴瑞甯6月徒刑，林惠珠則判5月徒刑，均可易科罰金，均緩刑2年。戴瑞甯須向公庫支付10萬元公益金，林惠珠則須支付8萬元。可上訴。

調查指出，戴瑞甯涉嫌非法利用台北地檢署偵辦、公訴京華城案的11名檢察官，加工合成血跡圖示，並在照片上註明「記住他們的名字跟臉」，PO到自己經營的「迷因台式民主」臉書粉絲專頁，後來還加碼合成3名合議庭法官照片。林惠珠則是戴男粉專的追蹤者，看到法官合成照，利用男友的社群平台Threads帳號轉傳照片，並標註「命債命還」。

林惠珠轉傳「濺血圖」並加註「命債命還」，同樣獲判緩刑2年。資料照。白廷奕攝

戴瑞甯起初只承認濫用個資，否認有恐嚇司法官的犯意，還解釋在檢察官的照片加上「血跡」，是因為他對彭振聲妻子跳樓的事「感到憤慨」，圖中血跡是「彭妻」的血。後來他改口認罪，對受影響的司法官道歉，辯護律師替他求情，表示本案僅有偵查檢察官姜長志提告，而姜長志曾表示，若戴瑞甯願意捐款10萬元公益金給法院指定的家暴防治或相關社福機構，可贊同他爭取緩刑。

最後一次開庭時，戴瑞甯坦言因為自己的錯誤行為造成家人很大的困擾，他也因為此事被網友肉搜，老婆、未成年小孩的照片等個資都被搜出來，也讓父親、弟弟承擔極大壓力。戴瑞甯說，他已學到評論政治不應使用過激言論，請求法官輕判。

林惠珠則說，她被羈押2個月的期間，已經瞭解即使是民主自由的國家，也不能發表傷害他人的言論，對於傷害到這些檢察官感到很抱歉，希望給予自新機會。

