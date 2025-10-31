不滿人夫頻上酒店！小三埋伏潑硫酸釀重殘 判刑8年8月定讞

記者楊佩琪／台北報導

▲邱姓女子不滿人夫頻上酒店，埋伏停車場趁機潑灑硫酸，造成人夫重殘。（示意圖／翻攝自Pixabay）

在台中市從事殯葬業39歲邱姓女子，不滿同居的謝姓人夫經常上酒店，與謝男爭吵後，在停車場埋伏，趁機將硫酸朝謝男潑灑，造成謝男臉部、雙眼、四肢29%面積嚴重灼傷，以及鼻翼變形、角膜混濁、雙下眼瞼外翻等難治重傷。一審、二審皆依重傷害罪判邱女8年8月有期徒刑，案經上訴，最高法院駁回，全案定讞。

全案發生於2022年3月間。邱女早因不滿謝男經常出入酒店，2人爆發多次爭吵。案發前一晚，2人再度發生口角，隔日得知謝男又外出應酬，邱女準備硫酸，在停車場埋伏，待見謝男下車時，衝上前朝謝男潑灑。

謝男被潑灑高腐蝕性的硫酸後，雙眼、臉、頭頸、軀幹、四肢皆有29%面積，3度至4度嚴重灼傷，傷癒後臉部、頸部、手都有疤痕增生與嚴重活動度，鼻翼也變形、兩眼下眼瞼外翻、眼睛角膜混濁等難治重傷。邱女被依重傷害罪起訴。

雖邱女否認事先預謀，辯稱當時為掙脫謝男，臨時自包包裡拿不明液體朝謝男潑灑，不知謝男傷害下如此嚴重。不過依證人證述，證明邱女事先購買硫酸，一審、二審皆重判邱女8年8月有期徒刑。案經上訴，最高法院駁回定讞。

