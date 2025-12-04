不滿他成人展上台與AV女優親密互動 剪片外流曝隱私 男子遭判刑還得賠錢

許男不爽他人在成人展上被抽中與台上女優親密互動，拍下影片並暴露當事人個資遭判刑、賠償（示意圖，非當事人）。鏡週刊提供

台中1名許姓男子在成人展上，疑似嫉妒他人被抽上台，與AV女優親密互動，竟將台上親密影像剪成短片，還把其職業與工作地曝光於大型群組，掀起網路圍剿與肉搜風暴。法院刑事、民事雙線認定許男侵犯隱私，最終須負刑責與賠償。

台中一名許姓男子去年參加成人展時，眼見台下1名民眾被幸運抽中，能在舞台上與AV女優進行VR親密互動，竟心生不滿，把整段近3分鐘的互動畫面剪成僅7秒的「精華片」；更惡劣的是，他還把影片丟進2個各有五六百名成員的大型LINE群組，並附上該名男子的職業、工作地，形同將對方推上網路斷頭台。

這段7秒影片一傳出，隨即在群內引發激烈討論，接著失控演變成公審、肉搜潮，有網友更挖出該男子的推特、臉書、LINE封面與本名，甚至有人直接傳訊恐嚇；遭波及的男子身心俱疲，只能向檢警求助。檢方依群組對話記錄與許男坦承犯行，認定其行為已觸犯《個人資料保護法》中「非公務機關非法利用個資」罪，向法院聲請簡易判決。

台中地院刑事庭審理後認定，許男僅是因私人情緒作祟，就擅自揭露他人個資，造成當事人被社群暴力圍剿，已嚴重侵犯隱私與人格權益，全案審結，判處許男2個月徒刑，可易科罰金。

事後，受害男子另提起民事求償，主張遭受肉搜與恐嚇，身心痛苦難以言喻，請求精神撫慰金100萬元，台中地院民事庭法官審酌刑事判決已有定論，認定許男行為確實侵害隱私、名譽等法益；然而考量雙方職業、收入與侵害程度等因素，法官認為100萬元過高，最終裁定許男應賠償4萬元。

這場因「看不爽」而起的衝動行為，不僅讓許男背上刑責，還得賠錢了事，也再度凸顯網路散布個資的法律風險——按下傳送鍵前，代價可能遠比想像更重。



