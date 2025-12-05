不滿以色列繼續參加「歐洲歌唱大賽」 愛爾蘭等國宣佈抵制

歌手尤瓦爾·拉斐爾是2023年10月7日哈馬斯襲擊事件的倖存者，他代表以色列參加了今年的歐洲歌唱大賽。 [Reuters]

因以色列獲准參賽，愛爾蘭、西班牙、荷蘭和斯洛文尼亞將抵制2026年歐洲歌唱大賽（Eurovision Song Contest）。

這些國家曾呼籲將以色列排除在比賽之外，原因是加沙戰爭以及對不公平投票行為的指控。

西班牙廣播公司（RTVE）曾在日內瓦的一次會議上帶頭呼籲就此問題進行不記名投票。該公司表示，組織方拒絕了這一請求——這一決定「加劇了（我們）對該音樂節組織的不信任」。

愛爾蘭廣播公司（RTÉ）表示，鑑於「加沙可怕的生命損失以及那裡持續危及眾多平民生命的人道主義危機」，它（以色列）「繼續參賽在道德上無法接受」。

西班牙與法國、德國、意大利和英國並列為歐洲歌唱大賽的「五大金主國」（Big Five）。

這些國家的藝人可以直接晉級決賽，因為他們所在國的廣播公司向歐洲廣播聯盟（EBU）提供的資金貢獻最大。

包括BBC在內，約50家廣播公司週四（12月4日）出席了歐洲廣播聯盟的會議，討論這項每年有超過1.5億人觀看的賽事的未來。

繼指控以色列今年不公平地為其參賽選手尤瓦爾·拉斐爾（Yuval Raphael）拉票後，會議要求這些廣播公司支持旨在阻止政府和第三方為其表演組織投票活動的新規則。

據BBC了解，投票接受這些措施與一項條款掛鉤，即成員國同意不對以色列的參賽資格進行表決。

歐廣聯表示：「此次投票意味著所有希望參加2026年歐洲歌唱大賽並同意遵守新規的歐廣聯成員均有資格參賽。」

奧地利歌手 JJ 今年5 月在瑞士巴塞爾舉行的比賽中奪冠，最後一刻將以色列從榜首位置拉下馬。 [Getty Images]

歐洲歌唱大賽總監馬丁·格林（Martin Green）表示，他很「高興」成員們在投票前獲得了「辯論」以色列參賽地位的「機會」。

「這是一場全面、坦率、誠實且相當感人的辯論，但正如我們從明確的結果中所見，大家真正團結於一個信念，即歐洲歌唱大賽不應淪為政治舞台，它必須保持某種程度的中立性。」

以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）讚揚了允許本國參賽的決定，稱這是「團結、兄弟情誼與合作的姿態，令人讚賞，象徵著戰勝了那些試圖讓以色列噤聲並散佈仇恨的人」。

他表示，他「很高興以色列能再次參加歐洲歌唱大賽，我希望這項比賽能繼續推崇文化、詩歌、各國人民之間的友誼以及跨文化的理解」。

他補充道，以色列「理應登上世界每一個舞台，我也正全力積極地致力於此」。

以色列廣播公司（KAN）首席執行官表示，試圖取消其參賽資格的舉動「只能被理解為一種文化抵制」。

「針對以色列的抵制可能始於今日，但沒人知道會在哪裡結束，還會傷害到誰。」戈蘭·約赫帕茲（Golan Yochpaz）說。

「在這項大賽舉辦70週年之際，我們真的希望因此而被銘記嗎？」

在英國轉播歐洲歌唱大賽的BBC在一份聲明中表示：「我們支持歐廣聯成員做出的集體決定。這關乎執行歐廣聯的規則以及保持包容性。」

西班牙歌手梅洛迪在 5 月的比賽中代表西班牙出賽，演唱歌曲《那位歌后》（Esa diva）。 [Getty Images]

然而，這項決定暴露了歐洲歌唱大賽社群內部的深刻分歧。

荷蘭廣播公司Avrotros在一份聲明中表示，「在當前情況下參賽，與對我們至關重要的公共價值觀不相符」。

西班牙廣播公司RTVE補充道：「董事會早在去年 9 月就已達成一致，如果以色列參賽，西班牙將退出歐洲歌唱大賽。」

「這次退出也意味著本公司將不會轉播 2026 年歐洲歌唱大賽的決賽……也不會轉播預賽中的半決賽。」

斯洛文尼亞廣播公司RTV補充說，他們的立場也「保持不變」。

「最近的規則變更並沒有改變我們的看法。作為一家公共服務廣播公司，本公司致力於維護道德原則，並期望平等的規則和標準適用於所有歐廣聯成員和所有參賽國家。」

比利時廣播公司表示將在「未來幾天內表明立場」。

贊成這些變更的則包括來自挪威、瑞典、芬蘭、丹麥和冰島的北歐廣播公司，它們發表聯合聲明稱，「支持」歐廣聯 為「解決（投票系統）關鍵缺陷」所做的決定。

儘管如此，冰島國家廣播公司（RÚV）表示，要到下週才對是否參賽做出最終決定。

曾威脅若將以色列除名便退出比賽的德國，也對週四的決定表示歡迎。

德國電視一台（ARD）表示「期待參加」明年的比賽，「將其視為對文化多樣性和團結的慶典」。

它補充道：「同時，我們對個別歐廣聯成員決定退出 2026 年歐洲歌唱大賽深感遺憾，但當然尊重各廣播公司所做的選擇。」