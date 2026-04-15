不滿便溺「幼貓塞蟹籠」丟大海！漁民怒嗆「淹死你們」下場完蛋了

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記者洪正達／高雄報導

萬姓漁民不滿貓咪跑到船上便溺，竟將貓咪放進蟹籠中拋進海裡懲罰。（圖／翻攝畫面）

高雄林園區傳出虐貓案件！萬姓漁民（41歲）因不滿流浪貓出沒漁船便溺，竟將2隻幼貓關進蟹籠後拋入大海，並拍下過程上傳網路，引發社會輿論高度關注。高雄市動保處14日晚間會同林園分局警方循線將人查緝到案，全案依《動保法》送辦。

據了解，近期在社群平台流傳的一段影片中，將裝有幼貓的蟹籠丟入海中，並配文表示「淹死你們」，影片曝光後隨即引發網友不滿，並向相關單位檢舉，動保處人員則根據影片中的漁船編號，透過海洋局聯繫船主，確認行為人為萬姓男子，隨即會同警方將他查緝到案。

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萬男到案後坦承影片為其所拍攝，但否認有淹死幼貓的行為；他供稱，浪貓經常在船艙內排泄造成環境惡臭，因趕不走貓，才趁幼貓跑進蟹籠時將其「放入水中後隨即拉起」，並表示兩隻貓脫困後已快速逃離。現場警方雖發現另兩隻貓，但萬男無法佐證其身分即為影片中受虐的貓隻。

動保處人員已將受害貓咪帶回。（圖／翻攝畫面）

動保處指出，萬男無法交代影片中兩隻幼貓的去向，目前無法排除貓隻已死亡。依據《動物保護法》第25條規定，故意傷害動物致肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元至200萬元罰金，呼籲民眾若遇到流浪動物干擾生活，應採取適當、人道的驅趕方式，切勿採取非法暴力手段，以免觸法受罰。

不良行為，請勿模仿！

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