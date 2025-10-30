不滿傅崐萁災後重建條例 青年衝立法院抗議

▲來自花蓮馬太鞍溪流域的跨部落青年小組今天到立法院前抗議。（圖／記者林怡昕攝，2025.10.30）

[NOWnews今日新聞] 立法院今（30）日召開朝野協商，研商「樺加沙風災暨花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩災後重建特別條例草案」等案。花蓮光復鄉旅北青年不滿國民黨團版本，號召前往立法院前抗議，並提出六大主張，反對以「特定區劃設」取代安置，反對任何形式的強制遷居、遷村。

花蓮堰塞湖溢流造成嚴重災情，災後重建持續進行中。其中，立法院今天召開朝野協商，研商「樺加沙風災暨花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩災後重建特別條例草案」。

廣告 廣告

花蓮馬太鞍、太巴塱、阿多莫、加里洞、吉拉卡樣跨部落青年小組，因不滿國民黨團版本災後重建草案內容，今天在立法院前聚集抗議。

馬太鞍青年Namoh Nofu：不要圈地迫遷草案

馬太鞍溪流域跨部落青年小組成員Namoh Nofu指出，「我覺得我們的政府生病了」，從八八風災到現在都要「劃定特定區」，「為什麼一定要用圈地的方式，去安置有風險的災民？」草案中第六條稱要畫特定區，災民才可以被安置，但邏輯上，不是因為有災難風險，安置就要啟動嗎？「我們不要這個東西！」

Namoh Nofu續指，國民黨團草案200億元預算，未來會到縣府，但預算第七條裡，卻連審核機制都沒有，簡單來說，中央給200億到縣政府，「傅崐萁想怎麼玩都可以，嗷嗷待哺的不是災民，而是包商、建商！重建計劃不重建，而是光復鄉大造鎮計畫。」

▲馬太鞍溪流域跨部落青年小組代表 Namoh Nofu 表示，我們不要被劃定特定區域安置。（圖／記者林怡昕攝，2025.10.30）

Namoh Nofu直指，大造鎮什麼都有，台九線上土地升值，「他（傅崐萁）有關心災民嗎？他只想前趕快下台，我（傅崐萁）還有兩年職位可以幹，接下來還有發包商可以分錢！」我們不要圈地迫遷草案，也不要沒有預算審核的草案，希望能不離鄉、不遷離，每個受災戶都可以得到中繼需求。

台灣韜略策進學會秘書長陳嘉霖：傅崐萁要大造鎮炒作土地

台灣韜略策進學會秘書長陳嘉霖則質疑，為何要把「劃設特定區」，這個從莫拉克風災後，已經被學界檢討十多年，已被證實「從重建變滅村」政策，為何要放進去，是無腦照抄嗎？還是其實已經知道劃設特定區對部落傷害，是不是要用劃設特定區途徑，行使迫遷公權力手段，是要大造鎮炒作土地嗎？

Fata’an部落的青年Lisin則喊話花蓮縣政府，「我們非常需要中繼安置，但花蓮縣政府到現在連臨時安置都做不到。」並抗議花蓮縣政府將災民當成觀光客，「有糖尿病的長者被安置在山上的小木屋，卻沒有對應的措施，連基本的便當都沒有安排。」

Fata’an部落青年Haluku落淚表示，他是佛祖街21號的村民，災害發生迄今38天，他們還在等待中繼屋，老人家沒有無障礙空間。他們不要大廈，只要一個安全的家。

記者會最後，青年代表們沿路高喊「反劃設、要安置、不要綁樁、災民不是提款機、要共識要知情同意」口號，並走到立法院群賢樓前，盼正在進行黨團協商的黨團幹部們聽到部落災民心聲。



下為部落青年小組提出「災後重建六大原則」：

我們認為，災後治理不應被簡化為工程操作或行政命令，而應回到「人、土地與制度的關係」來思考。重建不只是修復設施，更是檢驗國家如何尊重風險、保障權利、並落實社會信任的過程。

① 風險認定即生安置義務

安置不應以行政劃設為前提，而應以風險認定為依據。我們反對以「特定區劃設」取代安置，反對任何形式的「強制遷居、遷村」，也反對「沒有法定諮商同意」的所謂「諮商共識」。當風險已被確認，政府就有義務立即啟動臨時與過渡安置，保障人民生命安全，不容行政程序延宕。

② 非遷離治理優先

災後治理不等於遷離治理。除非風險已達不可居住標準，政府應優先採取防災分區、用途分層、臨時避難與預警管制等手段，以確保居民能在原地維持生活安全。在行使「限制居住」或「強制撤離」之前，應盡一切合理可行之非遷離替代方案，並遵守「侵害最小」原則。

③ 諮商同意原則

凡涉及土地、文化、遷居或重大環境影響之措施，均應依《原住民族基本法》第21條「諮商並取得同意或參與」的精神與程序辦理。「諮商共識」並不足以取代真正的參與，應將此原則，前置於治理規劃的最初階段(例如:中央協調會報，諮詢對象)。部落應享有實質發言權、決定權與救濟權，使公共決策回到民族尊重的軌道。

④ 限制須可轉換、補償並具期限

任何防災或公共安全名義下的管制，都不得成為永久剝奪。若政府要求部落退讓土地或使用權，應同步提供權利轉換或補償機制，如區位替代、共用地經營或收益回饋，並明訂時效，確保「暫時限制」不變為「永久剝奪」。所有限制都應附帶補償與交換條件，於期限屆滿時自動檢討或解除，讓權利讓渡不成為權利消失。

⑤ 數位主權與透明監督

部落應擁有災區圖資、測繪與資料的主控權，並共同作為政府決策的依據。資訊透明是防災治理的前提，所有工程、劃區、撤離與安置資訊都應定期更新、公開並可檢驗。只有資訊對等，監督才有力量，重建才能建立在信任與平等之上。

⑥ 預算制衡與透明責任

災後重建預算不應成為簡化程序、無上限、無監督的特權帳。中央應建立跨層級審核與限期複評制度，讓重大工程與安置計畫需經中央跨部會審查與追蹤，並確保預算動支前有公民參與與部落諮商程序。同時，縣府預算使用明細、承包廠商、執行進度與成果皆應全面公開，接受社會檢驗。——預算要有界，權力才有責

更多 NOWnews 今日新聞 報導

國安局示警「中共對台長臂管轄」 朱立倫：有點製造恐怖氣氛

川習會前夕！外媒爆「台灣擬換駐美代表俞大㵢」 林佳龍回應了

淘寶、拼多多要被下架了？陸委會鬆口：大方針是這樣