不滿債主要錢「大小聲」 屏東3煞竟下狠招殺人棄屍山區

尤男等三人殺人棄屍遭重判。示意圖

屏東恆春去年發生驚悚殺人棄屍案，尤姓男子不滿綽號「矮子賢」的友人周男上門討債，去年8月間夥同姪子與宋姓男子將周男誘騙到山區殘忍殺害後棄屍。屏東地院國民法官法庭日前審理終結，依殺人、遺棄屍體等罪判主嫌尤男有期徒刑16年6月，同夥姪子判處11年2月，宋男則處2年6月徒刑。全案仍可上訴。

判決指出，主嫌尤男因積欠周男百萬元賭債遭催討，心生不滿，去年8月14日夥同宋姓友人誘騙周男至恆春鎮一處空地協商債務，另告知姪子周男將對祖母不利，指示姪子在現場埋伏守候。

當晚10時許周男駕車抵達空地後，宋男先誘使他彎腰查看車輛，尤男姪子隨即上前以繩索套住周男嘴部及下巴，再由尤男現身壓制，並於壓制過程中持刀猛刺周男胸部4刀，另以膠帶纏綑周男頭部，導致周男因心臟、肝臟及橫膈膜遭穿刺併血胸、頸部及口鼻遭壓迫出血，當場不治。

尤男等人行兇後為掩飾犯行，將周男屍體抬上車，開到滿州鄉里德山區棄置於邊坡草叢後離去。搬運過程中尤男見周男身上帶有勞力士手錶，口袋內另有7萬餘元現金、本票等財物，均一併取走後與姪子及宋男朋分花用。

本案檢方原以強盜殺人罪起訴，但國民法官審理後認為，尤男雖攜帶刀具到場，但刺殺行為及事後盜取財物均屬臨時起意，事先並未與共犯預謀，因此

認定不構成強盜殺人罪，改以殺人、遺棄屍體、侵占論罪，分將3人判刑2年半至16年半不等，均可上訴。



