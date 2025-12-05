不滿公司允許跨性別者使用女廁 英國女子提告遭法院駁回
路透社報導，英國一名擔任工程師的女子凱利（Maria Kelly），日前因反對其公司允許跨性別者進入女廁，因此向法院提告指控該公司有騷擾和性別歧視。法院近日裁定駁回訴訟後，凱利昨（4）日透過律師表示，對判決感到失望，將再提起上訴。
根據BBC先前的訪問，凱利稱自己2023年在女廁清洗手上沾到的經血時，撞見一位跨性別同事走進來，自己因此飽受驚嚇。她並強調，由於自己的月經量較多，因此會將女廁視為重要的「避風港」（refuge）。
凱利並透露，自己在2019年時就發現公司有跨性別者使用女廁，但由於害怕被貼上「恐跨」（transphobic）標籤，或被公司列入黑名單，因此當時並未向公司反應，但她認為，讓跨性別女性使用女廁會造成安全隱憂。
不過法官審理後認為，該公司的廁所使用政策，「並不會使女性面臨更大的暴力與襲擊風險」，最多只會對女性造成輕微的困擾，且基於性別認同制定的廁所使用政策，也是實現包容對待跨性別員工的合理方式。
路透社指出，法院駁回凱利的控告意義重大，因為英國最高法院剛在4月時裁定，該國《平等法》中對「女性」的定義為「生理性別」，因此確認了針對女性提供的單一性別服務，例如庇護所、醫院病房和體育運動等，可以排除跨性別女性，被跨性別權益倡議者認為可能導致歧視。
凱利任職的公司對判決結果表示，仍會為所有員工提供「支持與包容性的工作環境」，並確保設施政策符合法律標準。
