不滿分手狂報復！ 縱火燒前女友老家、社區 惡男遭重判10年

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣北斗鎮去年7月接連發生縱火驚魂！1名許姓男子不滿前女友提分手，竟在短短2天內連續犯下恐嚇、縱火、衝撞等暴力行徑，先焚燒對方老家三合院，造成屋內6人倉皇逃生，隔天又駕車衝撞她所居住的連棟社區，潑灑汽油企圖縱火，所幸未釀成重大傷亡。彰化地方法院審理後，認定其行徑已嚴重危害公共安全，依恐嚇及2項放火罪，合併判處有期徒刑10年。

判決書指出，許男與被害女子曾為同居情侶，分手後因感情及金錢糾紛心生怨懟。去年7月1日，許男先在女子住處外恫嚇「在家也是死路一條」、「會不定時巡視」、「要就玩大一點…就像新光三越」，使女子心生恐懼。隨後，法院核發緊急保護令，命其不得接觸或接近女子住處200公尺內。

未料，許男無視保護令，7月13日深夜駕車前往女子位於北斗的老家三合院，先點燃一旁倉庫，再進入三合院住宅縱火，當時火勢猛烈，屋內木樑、屋瓦掉落，造成屋內6人倉皇逃生，一名70多歲婦人吸入濃煙輕微嗆傷，所幸警消及時撲滅火勢，未釀成更大災害。

次日下午，許男仍未罷休，駕駛小貨車衝撞女子所住社區內的住處鐵捲門，造成門扇變形，再進屋潑灑汽油點火，造成房間內冷氣、大門、吊燈等多項物品燒燬。幸虧Ａ女早已搬離並透過監視器發現異常，及時報警，火勢未蔓延至鄰宅，未釀成更大災害。

法院審理時，許男坦承犯行，辯稱「一時氣憤」並表達和解意願，但女子拒絕和解。法官認為，許男早有縱火前科，且2度無視保護令，短時間內多次縱火，手段激烈且罔顧公共安全，對社會造成高度危害，其行為已對無辜家人及鄰居生命財產造成嚴重風險。

法官認為，許男犯罪動機出於私人糾紛，卻以極端手段危及公眾，應予嚴懲以儆效尤。依放火燒燬住宅罪，處有期徒刑8年、放火燒燬住宅未遂罪處有期徒刑4年、恐嚇危害安全罪判刑4月，合併應執行有期徒刑10年。並沒收犯案所用汽油桶。

