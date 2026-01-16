不滿分手痛下殺手！彰化男砍女友26刀奪命 判無期徒刑定讞

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

彰化一名賴姓男子因不滿鄭姓女友提出分手，竟夥同張姓男子持西瓜刀將對方殺害。法院一、二審皆依殺人罪判處賴男無期徒刑，張男則判刑3年6月。最高法院於本月14日駁回賴男上訴，全案定讞。

賴男因不滿被提分手憤而26刀砍死女友，最高法院14日駁回上訴，賴男被判無期徒刑定讞。（圖／資料照）

根據判決書內容，賴男與鄭女原為情侶，兩人共同經營芭樂集貨場，張男則是賴男的助手。2023年間，鄭女提出分手，賴男不滿對方處理集貨場財務方式，並認為自己遭利用，擔心分手後將一無所有，因而心生怨懟。

2023年12月7日，賴男夥同張男，開車前往彰化縣溪州鄉一處由鄭女承租的芭樂園。張男先將鄭女雙腿綑綁，賴男隨即持西瓜刀朝她猛砍26刀。期間鄭女試圖以手機求救，賴男聽見後又返回現場奪走手機，隨後駕車離去。鄭女經送醫搶救，仍因大量失血導致低血容性休克不治。

法院認定賴男犯行重大、手段殘忍，一、二審均判處無期徒刑並褫奪公權終身；張男則判處有期徒刑3年6月。賴男上訴後，最高法院認為原判決並無違誤，於14日裁定駁回，全案正式定讞。

