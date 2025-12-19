不滿分手釀命案！內湖狠男連刺19刀殺死前女友、冷眼旁觀抽菸…下場曝光

[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導

去年11月發生在台北市內湖區的當街殺人命案，一審判決今（19）日出爐。士林地方法院國民法官庭認定，52歲宿姓男子因不滿48歲、已婚的蔡姓女子提出分手，持刀將對方刺死，殺人犯行明確，判處無期徒刑，褫奪公權終身。

去年11月發生在台北市內湖區的當街殺人命案，一審判決今（19）日出爐。（示意圖／photoAC）

檢警調查，宿男與蔡女年輕時曾交往，分手後蔡女另結婚生子，兩人於2022年再度相遇並交往，但期間頻繁爭吵。蔡女指控宿男多次施暴、出言恐嚇，甚至揚言對其家人不利，最終決定分手，宿男卻不甘心，持續騷擾要求復合。

案發當天，兩人相約在街頭談判，過程中爆發激烈口角，宿男情緒失控，持刀朝蔡女猛刺19刀，造成蔡女當場重傷不治。犯案後，宿男又持刀自殘，隨後遭警方逮捕。

宿男落網後供稱，自己非常愛蔡女，攜刀並非為了殺人，而是想結束自己的生命，並稱因蔡女曾表示會離婚卻未做到，讓他感到「被背叛」才釀成悲劇。不過，檢方調閱監視器畫面發現，宿男行兇後眼睜睜看著蔡女倒臥血泊求救，卻未伸出援手，反而在一旁抽菸，行為極為冷血。

法院審理期間，蔡女家屬指出，宿男過去不僅多次騷擾，還曾埋伏巷弄毆打蔡女，如今竟當街奪命，事後連一句道歉都沒有，直言「毫無悔意」。國民法官審酌宿男犯行手段殘忍、犯後態度惡劣，最終作出無期徒刑判決，褫奪公權終身。

