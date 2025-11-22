不滿分手釀殺機 桃園男趁女友沐浴割頸重傷 檢方依殺人未遂起訴
（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】桃園地檢署偵結一起駭人聽聞的家庭暴力殺人未遂案件，一名呂姓男子因不滿同居多年的莊姓女友有意結束關係，竟在今年九月間，趁著女友在浴室沐浴毫無防備之際，持鋸齒狀刀具朝其頸部要害狠心割下，所幸莊女負傷後極力掙脫，顧不得全身赤裸且血流不止，衝下樓奔逃至附近的超商向店員求救，才得以保住性命。這起恐怖情殺案震驚了當地的社區。
檢警調查指出，現年 54 歲的呂姓男子與莊女為同居情侶關係，兩人因感情生變產生爭執。案發於今年 9 月 15 日晚間 9 時許，呂男在爭吵過後，竟基於明確的殺人犯意，無視莊女正在沐浴的狀態，持鋸齒刀闖入浴室，朝莊女的頸部猛烈砍殺。頸部是人體最脆弱的要害之一，呂男此舉顯然是意圖致人於死。莊女頸部受傷後，血流如注，但求生意志堅強的她，不顧自己全身未著寸縷，浴血逃離租屋處，跌跌撞撞地奔跑到附近的超商，向店員及路人哭訴求救。
桃園警消接獲通報後，立即趕赴現場處理，救護人員發現莊女頸部不斷滴血，狀況危急，迅速進行包紮止血後，緊急將她送醫搶救。莊女因傷勢過重，一度住進加護病房，並插管急救了兩天才成功脫離險境，從鬼門關前被拉了回來。與此同時，員警在租屋處現場進行勘查時，赫然發現兇嫌呂姓男子已呈現昏迷狀態，他的左手腕處有著大量血漬，明顯是持刀自戕，警消人員也立即將呂男送醫救治，兩人雙雙被送往醫院。
在桃檢複訊時，被告呂男坦承其犯行不諱，他向檢方辯稱，是因不滿與女友感情變故，一時衝動之下，在兩人激烈爭吵後，才隨手拿起刀具，意圖與女友「共赴黃泉」。然而，檢方認為被告呂男的行為已明確觸犯刑法上的殺人未遂罪嫌，即使未能造成死亡結果，但其著手實行殺人的行為已是事實。考量此案發生在同居情侶間，情節重大，檢方最終依違反家庭暴力防治法之殺人未遂罪嫌將呂男提起公訴，並向法院建請能考量呂男的惡行與對被害人造成的巨大傷害，量處適當之刑罰，以儆效尤，維護社會正義。
