不滿分手！19歲憲兵掐死女友還辱屍2次 判無期定讞

〔記者張文川／台北報導〕憲兵指揮部志願役憲兵許俊傑，去年不滿同為憲兵的劉姓女友和他分手，試圖挽回感情未果後，竟情緒失控將她掐死，還2度性侵、侮辱遺體，事後冒充劉女名義回覆訊息給她家人製造假象，新北地院國民法庭依現役軍人殺人等罪將許男判處無期徒刑，高等法院維持，最高法院也駁回許男上訴，判處無期徒刑定讞。

判決指出，許男、劉女2人於去年案發時均為19歲，2人高中畢業後，各自加入軍旅簽下4年志願役，分發於同一單位而漸生情愫開始交往，劉女因覺得許男控制慾太強、屢屢發生爭吵，去年5月16日決定提出分手。

許男無法接受分手，懷疑女友可能另結新歡，5月17日晚間跑到她住處，在她房間談判至隔天上午，終究無法挽回感情，竟情緒失控以雙手掐死女友，再以拳頭毆打劉女頭部，甚至2度性侵已死亡的劉女。

劉女與家人同住，當日她原本要跟家人一起出門，但到了約定時間卻未走出房門，劉女的姊姊起疑，到房間外喊叫都沒有回應；許男擔心犯行曝光，竟持女友手機傳訊「收到、再等等」。

劉女姊姊後來終於進入房間，赫見妹妹竟陳屍床上，身體已冰涼，趕緊報警，許男在旁不發一語，見劉家人打電話報警，遂跑到廚房拿水果刀企圖輕生，警方據報趕抵壓制許男再送醫包紮，因傷口不深，並無大礙。

新北地院將許男收押禁見，新北地檢署去年8月依現役軍人殺人罪、行使偽造準文書及損壞、污辱屍體罪起訴。

新北地院國民法官法庭審理後，認為許男被分手而心有不甘，試圖挽回感情未果，竟惱羞成怒掐死被害人，還性侵、污辱屍體，對家屬造成永不磨滅的心靈創痛，惡性重大，犯後雖坦承犯行，有意調解但遭拒，判處無期徒刑。二、三審皆維持無期確定。

民事方面，新北地院今年8月判許男應賠償劉女家屬包括喪葬費、精神慰撫金、扶養費等費用共410萬餘元。

