不滿分產不公！男在姪子婚禮前夕撒冥紙 喜宴又發傳單控哥嫂不孝

男子因認為母親遺產分配不公，跑到姪子喜宴餐廳大門鬧事，甚至散發傳單，指控哥哥不孝、不義，被高雄高分院判刑。(記者鮑建信攝)

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市一名男子因不滿母親遺產處理不公，在姪子婚禮前一天，到他住處撒冥紙、丟雞蛋，甚至在喜宴當天大鬧，散發傳單指控哥哥和嫂嫂「不孝不公不義！上下其手侵吞媽媽財產嗎？」男子和女友被高等法院高雄分院依妨害名譽罪，各判處徒刑4月並定讞。

據了解，被告阿吉(化名)因認為其母遺產分配不公，而與胞兄阿豐(化名)多有嫌隙。2024年6月15日中午，阿豐兒子結婚，在餐廳舉辦婚禮，阿吉並未獲邀參加，竟會同李姓女友到場鬧事。

阿吉等人在餐廳大門前，欲散發傳單給與會親友，被阿豐家人阻擋後，2人跑到停車場，把傳單夾在汽車檔風玻璃上，隨後又開車轉往哥哥住處，散發給左鄰右舍，指「哥哥、嫂嫂可以不擇手段情勒欺騙兄弟侵占財產如此不公！不義！天理難容之事嗎？」等語。

橋頭地院依妨害名譽罪，判處阿吉和李女各有期徒刑5月，2人不服上訴，均坦承犯行，要求宣告緩刑。

高雄高分院調查，被告等在案發前1天，到哥哥住處丟雞蛋、撒冥紙，隔天又跑到喜宴會場鬧事，且未與對方和解，改判各處徒刑4月，但不准緩刑，全案落幕。

