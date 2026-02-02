不滿初選「七三制」 徐欣瑩再轟一屍五命

▲國民黨立委徐欣瑩不滿初選制度，再發新聞稿砲轟，警告國民黨若不改革，恐因黑金問題產生「一屍五命」。（圖／徐欣瑩辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 國民黨新竹縣長初選，立委徐欣瑩與現任副縣長陳見賢相爭不下，國民黨決定初選採民調7成、黨員投票3成，徐質疑陳見賢兼任縣黨部主委，初選制度不公，陳見賢今（2）日正式請辭黨部主委一職，徐欣瑩辦公室對此表示，問題不在於陳見賢辭不辭職，問題關鍵在初選辦法公不公平、科不科學、透不透明，能不能反應真實民意，選出最強候選人？

徐欣瑩辦公室強調，「團結在黑箱之下是共犯，打破黑箱才是真正的負責。」 並警告國民黨若不改革，恐因黑金問題產生「一屍五命」的外溢效應。徐欣瑩辦公室指出，從未反對七三制，是反對僅存在新竹縣、為個人量身訂做的畸形制度，新竹縣長黨內競爭至今，已是「球員兼裁判」、「黨部變成個人競選總部」、「黨工皆成助選員」荒唐鬧劇，導致新竹縣的初選成為一場充滿作弊的騙局。

徐欣瑩辦公室質問，所有縣市長國民黨黨內候選人中，至今為什麼只有陳見賢一位完全反對全民調，只敢採用黨員投票七三制？國民黨在全國初選中，也只有新竹縣採取由主委早就布局好的七三制，正常的人都會反對。徐欣瑩辦公室說，如果連反對不公平制度的智慧與勇氣都沒有的話，未來如何當地方首長為新竹縣謀福利？

徐欣瑩辦公室表示，輿論指出，國民黨會因為黑金而發生「一屍五命」的外溢效應，對此感到相當憂心，這是很嚴重的危機，黨內競選同志豈能輕輕帶過？國民黨改革是否成功，就看國民黨是否有勇氣用陽光取代黑金，且國民黨2026要勝選，端看是否能推出最強、最清白的候選人。

