不滿判刑誣告祕書 林碧霞又吃一罪

行政院原民會前副主委林碧霞，因跟騷又打踹已婚祕書，被新北地方法院判刑5月，緩刑2年。林碧霞竟因此挾怨報復，向新北地檢署檢舉祕書浮報8天病假，被新北地院依誣告罪判刑1年。（本報資料照片）

行政院原住民族委員會前副主委林碧霞，因跟騷又打踹已婚女祕書，被新北地院判處5月徒刑，緩刑2年。林碧霞竟因此挾怨報復，向新北地檢署檢舉女祕書浮報8天病假，被新北地院依誣告罪判1年徒刑。

判決指出，林碧霞因有意追求狂傳訊「妳的身體是我的勢力範圍」等騷擾祕書，又因想刪除祕書的手機對話而打踹祕書，113年1月11日被新北地院依跟蹤騷擾罪、傷害罪判處應執行5月徒刑，緩刑2年並需提供80小時義勞務、6小時法制教育課程，緩刑期間付保護管束。

廣告 廣告

林為此不滿，在民國113年4月26日向新北地檢署檢舉祕書盜用她的差勤系統簽核8天假單、涉嫌偽造文書，檢方調查後，認為女祕書涉嫌偽造文書案件之犯罪嫌疑不足並予以不起訴處分，並改起訴林碧霞誣告罪。

雖然林碧霞矢口否認，稱懷疑祕書盜用帳密才提告，但合議庭審理時發現，林碧霞明知祕書當時是因生病開刀才有請假的必要，還為了祕書請假事宜和祕書老公討論，其他同事也證稱，林碧霞有授權使用公務差勤系統的帳號密碼，認定林碧霞說法不可採信。

合議庭認為，林碧霞案發時是祕書的直屬長官，卻因前案遭祕書提告判刑，而誣指祕書涉偽造文書，所幸新北地檢署查明後不起訴處分，但也因此造成祕書身心受到相當傷害，所生損害非屬輕微，所為不宜輕縱，考量林碧霞否認犯罪、未達成和解等，依誣告罪處1年徒刑。可上訴。