不滿前同事留一星負評 飲料店闆娘氣炸糾眾當街「4打1」

〔記者姚岳宏／台北報導〕僅因「一星負評」竟演變成街頭鬥毆！開設飲料店的曾姓女子，不滿前同事黃男在網路平台留下「1星負評」，昨晚在台北市寶清街與對方巧遇後情緒失控，夥同友人當街圍毆黃男，導致對方頭部、臉部及背部多處受傷，警方獲報後啟動快打警力到場，當場逮捕涉案4人送辦。

警方調查，曾女與黃男過去曾在同一間知名水餃店共事，曾女離職後開設飲料店，卻發現黃男在網路平台留下1星負評，曾女曾要求對方撤評，但黃男卻不予理會。

廣告 廣告

松山分局昨晚10時40分許接獲110報案，指稱寶清街一帶疑似有集體鬥毆，警方立即啟動線上快打部隊馳赴現場，到場時衝突已暫歇，逐一盤查身分並調閱周邊監視器，釐清案情，得知曾女這方2男2女，行經寶清街時恰巧遇到黃男，雙方一言不合大打出手。

警方詢後依妨害秩序、傷害、妨害自由及妨害名譽等罪嫌，移送台北地檢署偵辦，並重申對任何破壞社會秩序的暴力行為，警方均將強勢執法，依法究辦。

【看原文連結】

更多自由時報報導

首例！為1隻綠鬣蜥250元獎金 他觸電淪火球2度灼傷恐面臨賠償

國立大學分部學生宿舍驚傳墜樓 7旬婦多處骨折昏迷送醫

落單男童雨天午夜搭機捷 桃捷啟動協助關懷機制

63歲資深玉女歌手升格當阿嬤 突嗆林俊逸：站離我遠一點

