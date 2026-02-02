不滿前同事留1星負評！女店長率眾圍毆 面臨4罪嫌偵辦

曾女不滿黃男留一星負評，夥同友人對黃男圍毆。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 台北市松山區昨日深夜發生鬥毆事件，曾姓女子經營的飲料店遭前同事黃姓男子留下「1星負評」，雙方在台北市寶清街巧遇後，曾女夥同友人共4人對黃男圍毆。松山分局接獲報案，立即出動線上警力趕赴現場，經初步釐清後將涉案嫌犯全數查獲到案，依法究辦。

警方指出，曾女與黃男過去曾在同一間知名水餃店共事，曾女離職後開設飲料店，卻發現黃男在網路平台留下1星負評，曾女曾要求對方撤評，但黃男卻不予理會，雙方因此結下梁子。

廣告 廣告

松山分局昨日晚間10點多接獲110通報，寶清街附近疑有打架情事，隨即啟動線上快打部隊到場，雖現場已無衝突，但仍有多人聚集，經逐一盤查過濾身分及調閱周邊監視器，將涉案嫌犯全數查獲到案。

警方指出，曾女與友人路過寶清街一帶，巧遇留下負評的黃男，爆發激烈口角，曾女因人多勢眾，對黃男圍毆，造成黃男背部、頭部及臉部多處挫傷。全案訊後將分別依《刑法​》傷害、妨害秩序、​妨害自由及​誹謗等罪嫌，移送台北地方檢察署偵辦。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

險成防疫破口！雲林男購入中國黑心禽流感疫苗 雲檢偵結起訴

學霸遭丟包台64慘死！律師點出司機行為「關鍵」恐涉殺人罪