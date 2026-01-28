不滿前員工跳槽！同業「空拍機投毒」害死動物 受害農場心碎：不可饒恕

星夢森林劇場的部分動物遭同業投毒害死。（示意圖／翻攝臉書／星夢森林劇場）

宜蘭縣三星鄉一名王姓農場負責人，疑因不滿前員工跳槽至其他農場，竟於2023年間操控空拍機，空投摻有劇毒農藥「托福松」的苜蓿粒，導致冬山鄉另一處農場多隻動物中毒死亡。宜蘭地檢署近日偵結，全案依違反動物保護法及刑法毀損罪提起公訴，事件再度引發社會關注。

受害農場星夢森林劇場27日透過社群公開發聲，案發當時多個小生命因誤食毒餌而受到嚴重傷害，部分動物即便經過醫護人員全力搶救，仍不幸離世，「這對每一位把動物當成家人的星夢夥伴來說，是心碎且不可饒恕的悲劇」。農場在第一時間即報警處理，並委任律師全力配合檢警調查，歷經長時間偵辦後，終於等到檢方正式起訴的結果。

農場指出，「雖然法律無法讓逝去的生命重來，但這份起訴書，是對那些無辜生命的一份交代」，也希望司法能還給動物與照養者一個公道。

星夢森林劇場進一步強調，動物照養產業不僅是經營事業，更是一份對生命的長期承諾與責任。他們呼籲，同業間的競爭應建立在動物照護品質與環境提升之上，而非跨越道德與法律底線，更不應讓無辜動物成為競爭下的犧牲品。

為防範類似事件再度發生，星夢森林劇場也表示，已與新光保全合作，全面升級園區安保監控系統與動物照護措施，強化巡查與防護機制，確保園內動物安全無虞。同時也期盼此案能喚起社會對生命價值的重視，共同支持一個健康、安全且良性的動物產業環境。

