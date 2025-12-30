不滿前夫要求搬家 女趁他熟睡潑熱水害重傷二審改判5年8月

〔記者劉詠韻／台北報導〕高雄市女子尤淑鐘因不滿前夫要求其徹底搬離住處，竟趁對方熟睡時潑灑大量熱水，造成前夫全身嚴重燒燙傷、皮膚功能永久受損。高雄分院二審認定尤女行為構成重傷罪，撤銷一審判決，改判有期徒刑5年8月；全案再經上訴，最高法院今駁回，全案確定。

判決指出，尤女與前夫A男(化名)於2021年11月離婚，隔年3月9日中午，尤女返回前夫位於高雄前鎮區的住處取物，兩人因感情問題發生口角，A男要求尤女當天必須完全搬離，引發尤女不滿。

廣告 廣告

同日下午4時許，A男坐在客廳沙發、雙腿平放在茶几上熟睡時，尤女明知大量熱水潑灑人體將造成嚴重傷害，仍以容器盛裝大量熱水，朝A男胸部及四肢潑灑，導致其全身約五至六成燒傷，其中四至近五成為三度燒傷，並留下大面積肥厚性疤痕。

案發後，A男忍痛逃離住處求助里長並報警，隨即送醫急救。A男傷勢嚴重，先後接受多次清創及植皮手術，醫院認定其皮膚功能已遭永久性損害。

尤女辯稱，是熱水瓶意外傾倒導致燙傷，並指A男可能自行潑水自傷。二審時，法院審酌現場水漬、傷勢分布、醫療紀錄及證人證詞，認定A男是在無防備狀態下遭人潑灑大量熱水，且案發當時屋內僅有尤女一人，排除意外或自傷可能。

合議庭認為，尤女選在A男熟睡、無力抵抗時下手，潑灑足以造成大面積燒燙傷的高溫熱水，顯然已預見並放任重傷結果發生，主觀上具備重傷害故意，難僅以普通傷害論處。二審因此撤銷一審判決，改依重傷罪判處有期徒刑5年8月；案經再上訴，最高法院審理後認定原判決並無違誤，今予以駁回，全案確定。

【看原文連結】

更多自由時報報導

66歲曹西平深夜驚傳離世！前天才發地震文：一切交老天安排

獨家》「班超」震西域！共軍烏魯木齊艦氣噗噗 指控我雷達鎖定

纏訟10年！張大春罵已故名嘴「下流」 逆轉無罪獲補償6000元

高雄捷運站晚間出現煙幕彈！原來是實兵演習

