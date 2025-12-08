不滿前車禮讓行人？ 男逼車攔停敲車狂飆國罵
7日中午12點多，苗栗大湖發生一起逼車事件，有民眾開車看見行人要過馬路，停下禮讓，沒想到這舉動疑似引發後車不滿，那名駕駛先是猛按喇叭，接著沿途逼車，甚至下車飆國罵敲車窗，脫序行徑都被駕駛以及乘客通通拍下。
攔車男子：「@#$%^%，下來啦。」
紅衣男子走到車前，對著駕駛狂飆三字經，或許是覺得沒罵開心，還動手猛力敲打車窗。
攔車男子：「@#$%^%，不會下來喔。」
男子火氣相當大，走回車上還在罵，還嗆聲說要駕駛下車喬，最後開車離去前，還開窗對駕駛比出不雅手勢，車上駕駛跟乘客，全程拍下。
遭攔駕駛駛：「檢舉他。」
事發就在7日中午12點多，苗栗大湖中山路與中原路口，民眾開車禮讓行人過斑馬線，但後方卻傳來喇叭聲，嚇得小朋友加速跑過，結果後面的車還沒完，過彎後加速靠近，沿路追車逼車，最後男子走下車攔停，連續飆罵髒話還想找人下來。
大湖分局大湖所所長劉漢忠：「該駕駛任意攔停車輛，做出不雅手勢及敲打車體，相關行為可能涉及刑法強制公然侮辱及毀損罪。」
警方表示並未接獲報案，但檢舉的交通違規，將會開出兩張罰單，脫序行為不僅讓紅衣男吃上罰單，涉及強制罪毀損罪，恐怕還得背上刑責。
