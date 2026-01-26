不滿割喉案「乾哥、乾妹」太囂張！男大生Dcard爆料個資慘了 判決結果曝光
新北市土城區在2023年發生震驚社會校園割喉案，2名未成年嫌犯互以「乾哥」、「乾妹」相稱，犯後態度引發眾怒，1名吳姓男大生將2人姓名、照片等個資PO上社群平台，卻因此觸法，但犯後坦承犯行並與2人達成和解，新北地院一審判處有期徒刑3月、緩刑2年。
判決指出，吳男在2023年12月27日深夜，即割喉案發生後2天，在淡水淡江大學附近的租屋處，將「乾哥」郭男、「乾妹」林女的完整姓名、照片、社群帳號及郭男住處周邊地理位置截圖等個人資料，以「割喉兇手」為標題PO上社群平台Dcard上。
文章內除了相關個資外，還加註「其實看到這些限動真的覺得這社會病了 好像是做了甚麼很光宗耀祖的事？真的超級可悲」、「二更：補圖教唆女摯友外流」、「三更：最近想出去玩的朋友可以來這邊光顧一下」等內容，因2名嫌犯均為未成年，文章經檢警發現後介入偵辦，吳男遭新北地檢署起訴。
新北地院審理時，因吳男自白犯罪，合議庭認為宜以簡易判決處刑，並審酌吳男與2人素不相識，僅為抒發個人情感，並考量吳男剛滿18歲，年紀甚輕，思慮未盡周全，犯後已能坦承犯行，且與2人調解成立並賠償完畢等，判處有期徒刑3月、緩刑2年，仍可上訴。
