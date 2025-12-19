不滿加拿大課鋼鐵關稅 台灣向世貿組織提申訴

（中央社日內瓦18日綜合外電報導）世界貿易組織（WTO）今天表示，台灣已就加拿大對進口鋼鐵產品加徵關稅一事，向世貿組織提出申訴。

法新社報導，世貿組織表示台灣已請求啟動「與加拿大的爭端諮商」，指控加國違反國際貿易規則。

世貿組織指出，申訴內容涉及「加拿大對特定鋼鐵產品進口實施關稅配額（TRQs）和附加稅，以及對特定鋼鐵衍生性產品進口徵收全球關稅的措施」。

這項請求是在12月15日提出，但直到今天才分發給世貿組織成員。

台灣在提請申訴裡指控加拿大自6月以來宣布的一系列措施，包括對特定鋼鐵產品進口徵收50%的附加稅，以及對特定鋼鐵衍生性產品徵收25%的全球關稅，似乎「與加拿大在多項世貿組織條款下的義務不一致」。

世貿組織的諮商程序提供各方對話機會，以便在無需進一步進入訴訟的情況下尋求令人滿意的解決方案。若60天後諮商仍未能解決爭端，申訴方可請求由一個爭端解決小組進行裁決。（編譯：李佩珊）1141219