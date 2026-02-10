不滿加拿大靠攏中國 川普要求美加跨境大橋分一半權益

川普9日晚間指稱，戈迪豪國際大橋在「未經美國同意」下興建，而前總統歐巴馬允許加拿大繞過「購買美國貨」的規定。 (美聯社)

川普總統9日晚再度施壓加拿大政府，揚言在美國獲得「完全補償」並取得至少一半的權益之前，將阻止連接美國密西根州與加拿大安大略省的戈迪豪國際大橋(Gordie Howe International Bridge)通車。川普警告，加拿大若持續在經濟貿易層面與中國靠攏，恐使美加關係進一步惡化，不排除祭出高額關稅報復。

川普9日晚間透過社群平台「真實社群」(Truth Social)發文指稱，戈迪豪國際大橋在「未經美國同意」下興建，而前總統歐巴馬允許加拿大繞過「購買美國貨」的規定。

川普寫道：「在美國獲得完全補償(fully compensated)之前，我不會允許這座橋開放使用，加拿大必須以我們應得的公平與尊重對待美國」，強調美國「理應擁有該資產至少一半的權益」。

2018年動工的戈迪豪國際大橋橫跨底特律河，原本預計今年初通車，屆時將成為底特律與溫莎之間，唯一可供行行人與自行車通行的橋梁。

該橋樑工程，以及未來36年的營運和維護皆由加拿大政府2012年成立的聯邦國有機構「溫莎-底特律橋梁管理局」(Windsor-Detroit Bridge Authority)負責，總成本約64億加元(約合48億美元)，並完全由加拿大政府出資。

川普同時抨擊加拿大近期對美國不友善的作為，包括下架美國波本威士忌(bourbon Whiskey)並對美國乳製品實施高關稅配額制度。

在對中國政策方面，川普點名加拿大總理卡尼(Mark Carney)與中國國家主席習近平會面，批評相關安排將「生吞加拿大」(will eat Canada alive)，並警告若加國推進與中國的協議，美國可能對加拿大進口商品課徵100%關稅。

