不滿助理工會幹部和陳玉珍簽協議 292名跨黨派連署助理仍要求撤案

國會助理工會今天（12日）早上在立法院大門口集會，抗議國民黨立委陳玉珍修法讓助理權益受損。（圖／李智為攝）

助理費修法爭議持續延燒！國會助理工會今天（12日）早上在立法院大門口集會，並向提案修法的國民黨立委陳玉珍溝通，然而部分工會幹部僅提出後續以提出修正動議的方式來處理，並與陳玉珍簽署協議，造成其他助理不滿而離席。先前發動連署的發起人說，292名跨黨派助理仍要重申連署訴求，就是撤回提案。

助理工會上午與陳玉珍溝通協商，達成下列3點共識，如下：

一、國會助理是立法院運作重要的一環，對國會助理工作權、和福利的保障只能往前邁進，絕不能倒退，例如：公費助理薪資及年終獎金給付模式應按照現有「公費助理」制度不變。公費助理保、健保、退休金、生日禮金、健康檢查補助及文康活動費用等制度均不受任何影響。公費助理其餘一切勞雇關係，適用勞動基準法規定。

廣告 廣告

二、現行公費助理制度仍有進一步優化之空間，如專業加給、資深加給及在職進修等費用之制度建立，立法院應加速推動相關法制化工作，提升國會助理權益。

三、未來上開提案審查時，陳玉珍承諾願意協助修正動議方式，整合助理工會所提修法版本，送立法院司法及法制委員會一併審查，以補原提案之不足。

國會助理工會抗議陳玉珍修法是自肥法案。（圖／李智為攝）

然而，在上午的協商過程中，有部分助理不滿僅以提出修正動議的方式來處理，於是憤而離席。

連署發起人隨後發出聲明表示，今天參與助理工會在中山南路的訴求表達後，與助理工會幹部一同前去與陳玉珍面對面清楚表達292位連署助理訴求，亦即撤回提案。

連署發起人說，然而面對面討論後，部分工會幹部僅提出後續會提出修正動議來強化國會助理的權益保障。發起人、部分助理工會幹部及與會會員代表，不能接受助理工會與陳玉珍的協議，率先離席；最終僅有理事長及監事會召集人簽署協議。

連署發起人指出，最終，發起人與292位跨黨派助理仍要重申連署訴求：撤回提案，懇請立委一同保障助理勞動權益。另外，先前已連署之助理，若同意協議，須撤回連署，予以尊重。

針對助理費除罪化的修法，國會助理上午抗議，要求陳玉珍撤案。（圖／李智為攝）



回到原文

更多鏡報報導

「助理費除罪化」引眾怒 陳玉珍同意整合工會所提修法版本取代原提案審查

助理費修法爭議延燒！藍委助理傳遭查水表 傅崐萁否認：這是假消息

國會助理抗議「助理費除罪化」 張啟楷現場聲援反遭圍剿