不滿包裹式審查明年總預算 竹市議會綠議員霸占主席台癱瘓議事廳
(觀傳媒桃竹苗新聞)【記者金祐妤/新竹報導】新竹市議會目前正在審議明年度總預算，但黨團協商破裂，民進黨的九名市議員今(2)日上午進行總預算二讀會時佔領議會主席台，除了癱瘓議事廳，也表達不滿藍白議員對於竹市明年總預算高達467億，仍要採包裹審查方式通過，雙方吵成一團，場面混亂。
今日下午三點，藍白議員進入議事廳，以多數人的優勢、架開綠營議員，搶回主席台，並讓國民黨籍議長許修睿與副議長余邦彥順利站回主席台，由許修睿宣布開會、進行總預算二讀會，綠議員則高喊違法審查、違反議事程序，過程火爆激烈，宛如立院國會議事場。
民進黨團總召陳建名指出，明年度總預算高達467億，其中有很多不合理的預算編列，浮濫編列情況嚴重，加上這幾天黨團協商破裂，因此才會採比較激烈的手段，霸占主席台，要求議會先處理黨團的400到500案的刪減動議，並逐條審查預算，要為市民把關預算。
國民黨團議員因民進黨團霸佔主席台，導致無法開會審議總預算，下午召開記者會表達抗議與不滿，批民進黨團是作秀，要求民進黨議員離開主席台，大家要開會，讓大會能進行總預算審查。
黨團總召陳慶齡說，這兩週來，議會各黨團都在針對總預算進行相關協商，但民進黨團二日都不到黨團協商會議開會，認為民進黨團根本就是阻礙議員開會，刻意政治操作，黨團無法認同與接受，這不是市民所樂見的。
國民黨團議員黃美慧和張祖琰與吳旭豐都指出，新竹市明年度因財劃法修正，得來有史上最高的總預算，過去很多建設及補助因中央無法補助而難執行，如今市府有預算了，應該讓市府好好做事，此外，像是普發現金五千元及零至六歲每個月增加一千元等社福津貼，都要通過預算才能動支及執行，呼籲民進黨不要阻擋新竹市的發展。
