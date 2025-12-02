不滿匈牙利總理訪俄會晤普丁 波蘭總統「外交切割」取消雙邊會談

匈牙利總理奧班（左）11月底訪俄。（AP）

東歐國家波蘭與匈牙利兩國的保守派盟友關係，因俄羅斯總統普丁出現嚴重裂痕。波蘭總統緊急取消原定於本週在布達佩斯，與匈牙利總理的雙邊會面，並點名原因就是因為後者日前的訪俄行程。

波蘭總統府外交政策辦公室主任普希達克茲（Marcin Przydacz）證實，納夫羅茨基（Karol Nawrocki）總統原定3日至4日訪問匈牙利的行程已調整，原定在4日與匈牙利總理奧班（Viktor Orbán）的會晤確定取消。

此舉是為了回應奧班日前突然訪問莫斯科，並聲稱已從普丁手中確保俄羅斯油氣供應，同時再次提出主導烏俄和平談判的構想。波蘭總統府強調，奧班的莫斯科會談「改變了總統訪問的性質」，納夫羅茨基只會保留出席維謝格勒集團（V4）總統峰會，不再進行任何雙邊接觸。

波蘭方面強烈主張，歐洲必須在安全與能源領域保持團結，共同對抗俄羅斯的侵略，而匈牙利總理未經歐洲協調的「單邊行動」，嚴重破壞了這一團結。德國總理梅爾茨對此也表達不滿，直言奧班的行動「並未獲得歐洲授權」。波蘭媒體評論，這是波蘭首次明確以行動拒絕奧班總理的親俄路線，具有重大的外交象徵意義。





