不滿北市府「行銷案」擺爛 秦慧珠怒撕提案單

記者侯彩紅、興仁暐／台北報導

台北市長蔣萬安對於藍綠議會黨團，提案要普發現金採取保守態度，聲稱沒有餘裕發錢，但是社民黨議員苗博雅拿出歷年數據，嗆聲蔣萬安「過去大罷免贊同發錢、還稅於民」，如今又不發，根本是咎由自取。

蔣萬安稱「北市沒條件加碼普發」，連自家藍營議員秦慧珠（圖）也不挺。

社民黨台北市議員苗博雅：「是誰讓人民有這樣錯誤認知？認為超收就要發給人民，包括你自己啊，你今年從7月到9月都在宣導，超徵還給人民天經地義。」

台北市議員苗博雅氣得怒嗆蔣萬安，導火線正是藍綠黨團日前提案，要求蔣市府加碼普發現金，但卻被打回票。

社民黨台北市議員苗博雅：「（現在）面臨到了超收超徵，要發錢的壓力...」

台北市長蔣萬安：「不要用老本來發現金，我們沒有條件這樣做的。」

社民黨台北市議員苗博雅：「是你自業自得，咎由自取。」

台北市長蔣萬安：「今天民進黨財政雙標，你還稅於民，然後中央又超徵稅收...」

社民黨台北市議員苗博雅：「要更正你過去錯誤的說法，不要再告訴人民說，超徵還給人民天經地義。」

台北市長蔣萬安：「卻要台北市府用老本普發現金，這就是雙重標準。」

蔣萬安（左）被問到「北市府是否能加碼普發」，與苗博雅（右）在北市議會唇槍舌戰。

就算關了麥克風，兩人持續唇槍舌戰，但不只苗博雅氣噗噗。

民進黨台北市議員顏若芳：「拿最多錢還不該發，市長不要雙標，請普發現金。」

台北市長蔣萬安：「議員才雙標耶。」

民進黨台北市議員顏若芳：「回應所有民意。」

台北市長蔣萬安：「中央是稅收超收耶。」

民進黨台北市議員顏若芳：「謝謝時間暫停。」

台北市長蔣萬安：「5200億，台北市政府我們超收只有34億。」

民進黨台北市議員顏若芳：「我說時間暫停了還一直講。」

民進黨台北市議員林延鳳：「議長，你要叫他還我五秒鐘啦。」

不只提案要求普發2.1萬的民進黨團完全無法接受，就連藍營自家人這次也挺不下去。

國民黨台北市議員秦慧珠：「多出231.63億，不妨把這個當中拿出一部分來，以普發現金，或者是發消費券。」

針對中央普發一萬，北市府提出的行銷案「只有半張A4」，秦慧珠氣到當場撕文件。

不只對於加碼普發卡關頗有微詞，針對中央將普發一萬，北市府提出的行銷案，只有半張A4消極草率，也令秦慧珠氣到當場撕文件。

國民黨台北市議員秦慧珠（2025.10.28）：「非常不滿意，這個態度我沒有辦法接受。」

過去蔣萬安頻頻喊話中央還稅於民，但對於藍綠要求加碼卻無動於衷，就連如何有效將中央普發的錢留在台北市刺激經濟，也挨批拖拖拉拉，難怪這回不分朝野，都不打算和蔣萬安站同一邊。

