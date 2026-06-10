不滿北市府「鼠患、無菸城市」處理方式 沈伯洋酸：OK繃式治理

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導





民進黨籍立委沈伯洋因要參選台北市長，近日頻頻隔空與現任台北市長蔣萬安互嗆，他今天（10日）出席聯合後援會成立大會時，提到台北市對於鼠患、或是推動無菸城市，都是用「OK繃式」的治理，往往治標不治本；至於蔣萬安昨天（9日）在議會讓幕僚殷瑋代為詢答引發爭議，沈伯洋強調市長應親自回答人民的需求和質疑，不要一直讓人出來當擋箭牌。

沈伯洋今天受訪時直言，台北市府面對市場動線、台北大縱走、教師及公務員等議題時，回答永遠都十分高傲，沒有回應到台北市民的需求，這樣城市也變得無法進步。

廣告 廣告

沈伯洋也表示，台北市政府這幾年施政，像是用「OK繃式」的方式治理這個城市，但往往治標不治本。他也舉例，像之前北市出現鼠患，市府只想要投放老鼠藥，卻沒有想到要去處理廚餘和垃圾的問題。

此外，台北市近日推動「無菸城市」，照理說空氣分流需要有一定的空間，除了街區需要整理、規劃，吸菸區的高度、隔板等裝置也需要設計；此外，吸菸的熱點也需要整理，但這些前期的作業都沒有做，不僅得罪吸菸人士、連不吸菸的人可能也感到困擾。

至於蔣萬安昨天在議會時要幕僚殷瑋代為答詢、甚至放任其與市議員互嗆一事，沈伯洋強調，很多議員都在幫人民的權益發聲，照理說蔣萬安應該親自回答才對，而不是一直讓人在他前面當擋箭牌。

更多上報報導

被國台辦點名終身追責 沈伯洋：中國制裁是最好的勳章

沈伯洋市政規劃拋南港「藍綠廊道」構想 何孟樺認同「港湖縫合」也須重視

沈伯洋選北市團隊拋「貼紙推銷術」 王世堅：徒增困擾