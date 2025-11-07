不滿千萬信託財產沒有他 三重男砍殺姊妹害1死1傷遭聲押

陳姓男子不滿家產分配不均，持刀砍向姐妹害1死1傷，他則遭檢方聲押禁見。（圖／沈建邦攝）

新北市三重區6日下發生傳兇殺案，60歲陳姓男子疑因千萬家產的信託受億人沒有他，一氣之下揮刀砍向61歲姊姊和55歲妹妹揮砍，導致姊姊慘死、妹妹重傷，陳男則被當場逮捕，訊後被依殺人罪送辦，遭檢方聲請羈押禁見。

據了解，陳母高齡90多歲，平時與小女兒同住，而陳嫌排行老二，他與梅姓妻子總會前往母親住處照料老母起居，梅女還會煮飯給婆婆吃，陳姊則是長年旅居美國，近日才返回台灣。

陳男發現，母親的千萬元現金被姊姊設定成信託，受益人卻只有姊妹，陳男一氣之下，6日下午持刀找找姐姐理論，卻因情緒失控揮刀砍向姊妹，姐姐胸口中刀、傷重身亡，妹妹和梅女還在制止過程中受傷。

廣告 廣告

警方獲報後連忙趕抵逮捕陳嫌，訊後將他依殺人、傷害等罪嫌移送新北地檢署複訊，檢察官訊後以被告涉嫌家暴殺人、殺人未遂罪，犯嫌重大，所犯為重罪，有逃亡、勾串證人及反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

租客神還原交屋！房東查驗見「地板亮到發光」 感嘆：像是失戀了

求救無人理！71歲女絕望殺害102歲失智母 自首心碎喊：我不行了

大樂透連14槓頭獎上看5.6億 「4生肖」最受財神爺青睞、最佳財位在這