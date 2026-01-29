不滿半夜洗澡！男怒持刀理論刺死鄰居 他報警自首「我殺人了」

台南市新市區29日凌晨發生一起命案。（圖／CTWANT）

台南市新市區29日凌晨驚傳命案事故。擔任廚師的50多歲王姓男子與42歲的蘇姓男子為鄰居關係，但2人長期不睦，王男認為蘇男半夜洗澡打擾到其睡眠，雙方因此發生口角衝突，王男一氣之下竟持刀刺向蘇男的心臟，造成蘇男當場倒地。而王男冷靜過後則向警方主動自首。

警消獲報到場時，發現蘇男身上有多處穿刺傷，已明顯無生命跡象，並未送醫。王男也主動報警自首，表示「我殺人了」，雙方疑似因蘇男因半夜盥洗讓王男無法入睡發生衝突，並從口角衝突上升至肢體衝突，王男一氣之下直接持刀朝蘇男心臟刺去。全案後續也依照殺人罪嫌移送偵辦。

