不滿南韓國會未通過貿易協議 川普怒：15%關稅提高到25%

美國總統川普宣布將把對南韓的關稅稅率從15%調高至25%。路透社



美國總統川普週一（1/26）宣布，由於南韓國會遲遲未通過履行美韓貿易協議，他將調高南韓的對等關稅，從原先貿易協議達成的15%調高到25%。

川普週一在社群媒體Truth Social發文寫著：「南韓國會沒有履行和美國的貿易協議。因為南韓國會沒有讓我們歷史性的貿易協議通過生效，這可是他們所獲得的特惠，所以我在此宣布調高南韓的汽車、木材、藥品和所有其他的對等關稅，從15%調高到25%。」

但川普並未說明調高關稅命令何時生效。

南韓總統府辦公室則表示，尚未收到美方正式通知。

美國和南韓去年11月達成貿易關稅協議。南韓承諾投資美國3500億美元，換取調降對等關稅。南韓財政部長具潤哲日前受訪表示，美韓在貿易協議中達成協議，南韓投資美方金額設有每年200億美元上限。然而韓元兌美元匯率持續疲弱，在擔心龐大資金外流的狀況下，韓方不太可能從今年上半年開始啟動對美投資計畫。

華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）國際經濟事務主席李浦斯基（Josh Lipsky）指出，川普威脅調高對韓關稅，顯示他對貿易協議遲遲未履行而失去耐心。

李浦斯基說：「這只是再度提醒市場投資人，別以為2026年的關稅戰就會趨於穩定。或許有人會說，他(川普)不一定會這麼做。有時確實如此，但有時候不是，而僅僅是這種不確性的波動，就得讓人付出代價。」

