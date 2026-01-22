不滿卡尼親中! 加拿大「這省」發起獨立公投 民眾低溫下大排長龍連署

加拿大總理卡尼近期率團拜訪中國，並與北京簽署一系列合作協議，引發部分加拿大民眾不滿。加拿大西部省分艾伯塔近期發起獨立公投連署活動，大批民眾上街排隊簽名，希望脫離渥太華的控制。 圖：翻攝自 @POMTQ X 帳號

[Newtalk新聞] 在格陵蘭危機與關稅衝擊的影響下，許多美國的傳統盟友國家開始將川普政府視為可能的威脅，並陸續開展應對行動，其中就包含美國北方的鄰居：加拿大。近期有消息稱，受到美國一系列政策影響，加拿大卡尼政府開始推行貿易多元化，近期甚至親自率團拜訪北京。然而，卡尼訪華的行為卻被國內民眾批評為「綏靖主義」，部分地區也發起獨立公投連署，展現對渥太華當前政策的反對立場。

X 推主「破幕推牆」指出，位於加拿大西部地區的艾伯塔省近期發起了獨立公投的連署，上千位當地民眾頂著零下 20 度的低溫天氣排隊簽署連署書，爭取脫離加拿大獨立的機會。「破幕推牆」表示，該連署活動的發起人計畫在截止日期的 5 月 2 日前，蒐集 17 萬 7,732 個有效簽名。截至目前為止，已有數萬位民眾完成了連署作業。

加拿大總理卡尼前往北京訪問，登機前與記者揮手致意。 圖 : 翻攝自觀察者網

「破幕推牆」分析稱，雖然艾伯塔省的民眾長期對渥太華推行的政策抱持著不滿的情緒，但真正點燃此次獨立公投的原因，應該與卡尼的訪華之旅有關。「破幕推牆」表示，卡尼於當地時間 13 至 17 日率領加拿大代表團拜訪北京，是自 2017 年後首次正式訪問中國的加拿大總理，並在與中國國家主席習近平會晤後，簽署降低中國電動車關稅以及涉及林業、文化與旅遊的清潔能源和傳統能源的合作協議。

「破幕推牆」指出，卡尼此次訪華的目的，是推動加拿大的貿易多元化。卡尼也與習近平會晤後，公開稱讚習近平的統治，並宣布中國與加拿大間的關係將進入「轉折點」，希望與中國構建「新世界秩序」。然而，卡尼向中國示好的行為，卻被艾伯塔省民眾視為「綏靖中國」的鐵證，部分保守派媒體也批評卡尼與中國簽署合作協議的舉動是「向中國投降」。

卡尼訪中時表示將降低中國電動車的關稅，大批的中國電動車停放在港口，等待上貨輪外銷歐美市場。 圖 : 翻攝自新華網

「破幕推牆」引用當地民調機構的最新統計報告表示，有約 25% 至 35% 的艾伯塔省居民支持獨立，許多連署機構也擠滿了希望簽署連署書的民眾，當地居民的獨立情緒空前高漲。面對來勢洶洶的艾伯塔省獨立公投，卡尼政府僅回應「我們能理解艾伯塔省民眾感到的挫敗感，但我們認為加拿大凝聚在一起才會更加強大」。

但「破幕推牆」指出，加拿大的憲法並沒有明確規範獨立程序，即使公投通過，仍可能重現 1998 年魁北克省宣布獨立卻被法院裁決違法的窘境。另外，艾伯塔省獨立後也將面臨關稅、貨幣、債務分擔以及北約地位等多項問題，並方公投通過後即可化解與渥太華當局間的矛盾。

在卡尼訪中後，加拿大聯邦法院撤銷禁止TikTok的行政命令。 圖 : 翻攝自鳳凰網

在卡尼的訪華行程結束後，英國首相斯塔默也宣布，計畫在未來數周內拜訪北京並與習近平會面，希望改善中英關係。X 推主「Michael」諷刺地表示，在川普一系列極端政策的影響下，美國的傳統盟友們紛紛拜訪中國，「原先早已鬧僵的中加、中英與中法關係在川普的協助下逐漸修復」。「Michael」認為，比起「讓美國更偉大」，川普激起西方國家間對立情緒的行為「反而讓中俄變得更加偉大」。

