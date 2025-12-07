不滿取締違停「持斧頭傷警」 男殺人未遂送辦

台南市 / 綜合報導

台南警方昨(6)日晚間8點多，在崇德12街與崇德路口執行違規停車取締勤務時，開單過程，車主剛好返回現場，一開始冷靜收下罰單，結果等待員警準備離開之際，突然持斧頭攻擊，83年次的黃姓女警閃避不及，肩膀、手臂及背部受傷，同事見狀緊急幫忙將人制伏才順利控制場面，幸好員警送醫治療後沒有生命危險，後續這名林姓車主被逮後，除了妨礙公務外，還涉及殺人未遂，被移送法辦。

轎車因為違停加上沒熄火，遭警方盯上依法開單，過程車主剛好返回現場，表面看似冷靜收下罰單，結果情緒突然失控，在員警準備離開之際，持斧頭衝上前攻擊，女警閃避不及當場遭砍傷，同仁見狀立即上前，兩人合作將人制伏，一開始男子還試圖反抗瘋狂掙扎。

而這也引發用路人關切，幾名壯丁看情況不對也上前幫忙，目擊民眾VS.記者說：「那台白車停在這裡，(警方)壓制一個人，昨晚(6)這邊警車很多就對了，7台喔，至少有7台。」

砍員警的離譜事件就發生在台南，昨(6)日晚間8點多，當時員警正在崇德十二街與崇德路口，取締違規停車，結果竟遭失控的車主持斧頭攻擊、猛砍，現場氣氛一度緊繃，幸好人最後順利被壓制，但這已經導致83年次的黃姓女警肩膀、手臂及頸部都出現撕裂傷。

幸好送醫沒有生命危險，而事件爆發後，台南市長黃偉哲也震怒發文，強調公權力不容挑戰，未來也會協助警察同仁提出告訴，絕不允許任何暴力行為，台南第一分局分局長章振國說：「依殺人未遂及妨礙公務現行犯，移送台南地檢署偵辦。」

擔任警職10多年的黃姓員警，值勤經驗算豐富，沒想到這回竟然遭砍傷，幸好人沒有大礙，但看看林姓車主毫無理由對員警揮斧猛砍，根本無差別攻擊，暴力行為令人髮指。

